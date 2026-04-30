Uçak gemileri, modern askeri gücün görkemli ve fakat tartışmalı unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Bu dev platformlar, zamanın her şeyi dönüştüren ve eskiten etkisinden payını alsa da ortaya çıkan tablo onların modasının geçtiğini söylemek için henüz erken olduğunu gösteriyor.

Savaş zamanlarında uçak gemileri, bir ülkenin askeri gücünü dünyanın herhangi bir noktasına hızla taşıyabilen en etkili unsurlardır. Yalnızca bir savaş makinesi değil, aynı zamanda bir “güç projeksiyonu” simgesidir. Harp sahasında kara, deniz, hava hedeflerini “eşzamanlı ve sürdürülebilir” şekilde etki altına alabilecek bir başka platform bulunmamaktadır. Barış ve kriz dönemlerinde ise özellikle “caydırıcılık, baskı, güvence, destek” gereksinimleri için en etkili politik, askeri ve hatta psikolojik güç enstrümanlarından birdir. Özetle uçak gemileri, sert güç ile yumuşak gücü hemen hemen bütün yönleriyle bünyesinde toplayabilen benzersiz stratejik varlıklardır.

Teknolojinin gelişimiyle beraber uçak gemilerine yönelik tehdit yelpazesi de genişlemiş; denizaltı, mayın, güdümlü mermi, balistik füze tehdidine ilave olarak hipersonik füze ve özellikle sürü halinde hareket eden insansız hava ve deniz araçları gibi yeni nesil tehditler de ortaya çıkmıştır.

DEĞİŞEN SAVAŞ ORTAMI

Büyüyen tehdide karşın uçak gemisini etkisiz hale getirmek kolay değildir. Etrafında; refakat gemileri, savaş uçakları, elektronik harp unsurları ve denizaltı savunma helikopterleriyle beraber kendi öz savunma silah ve sistemlerinden oluşan bir koruma zarfı bulunur. Bu nedenle, bir uçak gemisini etkisiz hale getirmek, söz konusu 360 derecelik çok katmanlı kinetik, akustik ve elektromanyetik savunma mimarisini aşabilmeyi gerektirir.

Artan tehditler, uçak gemilerini sahneden silmek yerine kullanım konseptini dönüştürmektedir. Daha dikkatli, daha uzun menzilli konuşlanma ortaya çıkıyor. Gelecekte insansız hava araçlarıyla daha fazla entegre, yapay zekâ destekli savunma ağlarına dahil, ağ merkezli harekât anlayışıyla uyumlu, sistemin bütünlüğünü (unsurların uyumlu çalışmasını) ve beka kabiliyetini güçlendiren esnek ve dağıtık görev mimarileri içinde kullanılmaları öngörülmektedir. Bu kapsamdaki gelişmeler “dönüşüm ve buna eşlik eden bir uyum süreci” şeklinde değerlendirilebilir.

Sonuç olarak uçak gemileri “ne dokunulmaz ne de modası geçmiş” platformlardır. Aksine, değişen savaş ortamına uyum sağlayarak varlığını sürdüren etkili stratejik enstrümanlardır. Yakın gelecekte, onların “küresel, sürdürülebilir ve çok katmanlı” güç üretebilme kapasitesini tam anlamıyla ikame edebilecek başka bir platformun ortaya çıkması pek olası görünmemektedir. Uçak gemileri yalnızca askeri gücü değil; aynı zamanda siyasi iradeyi ve küresel etki kapasitesini de temsil etmeye devam edecek gibi görünüyor.

HAKAN ERCAN

(E) TUĞAMİRAL