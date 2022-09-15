Umuda şeytan kuşatması - Gani AŞIK

15 Eylül 2022 Perşembe

Demokrat Parti’nin iktidar olduğu 1950 seçimlerinden bu yana -kimi münferit hukuksuzluklar dışında- hâkim teminatı altında yapılan genel seçimler bu defa cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte belirsizlik, endişe ve kuşkularla dolu bir siyasi iklimde yapılacak. Bunun iki nedeninden birisi, demokrasi tarihimizde hiçbir parti ve lidere nasip olmayan 21 yıllık uzun iktidar süresinin Recep Bey ve partisine az gelmesi ve mührü bırakmamak için her belanın göze alınmış olduğuna ilişkin ürkütücü belirtiler. Korkuların da beslediği bu inanılmaz siyasi doyumsuzluğun nedeni, iktidarın yerçekimsiz ortamda bile Everest ağırlığında günahkârlığını biliyor olmasıdır. Kaygıları körükleyen ikinci etken de yargısal yapının iktidarın cüretini artırıyor olması yanında, her baskı yönetiminde olduğu gibi, medyanın kontrol altında olmasıdır. AKP açıktır ki Meclis, medya ve yargı operasyonlarını önümüzdeki seçimleri de alarak 100 yıllık “dava”sının gönderine yeşil sancağı çekebilmek için yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVANTAJI

Türkiye’nin önümüzdeki kader seçimini, 21 yıllık yalan, talan, yağma ve yıkım dönemini kapatmanın fırsatı olarak gören ve milli bilinç ekseninde kurulan altılı masanın altın ayakları seçimler yaklaşırken kemirgenlerin saldırısı altında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masanın kurulmasına, gelinlik kızların dantel örmesine benzeyen bir hüner, incelik ve denge mühendisliği ile büyük katkıda bulundu. Masanın lokomotifi ve en büyüğü olduğunu bileşenlere hissettirmemek için zaten yapısının temel taşı olan alçakgönüllülüğü hiç ihmal etmedi. İYİ Parti’yi, Erdoğan’ın gazabının mahvetmesine saatler kala yok olmanın uçurumundan kurtardığını ima bile etmedi. Bu nedenle de Meral Akşener’in “kazanacak aday” vurgusu yaralayıcıdır.

Toplumun her kesimine barış, sevgi, şefkat, erdemlilik ve karşılıklı bağışlama soyluluğunun imbiğinden süzülmüş saf duygularla ulaşma çabasındaki Kılıçdaroğlu’nun popülaritesi ve hırsızlığın kol gezdiği siyaset dünyasında tescilli dürüstlüğünden kaynaklanan saygınlığı çok yüksektir. Altılı masanın “birlikte yola çıkmışlığın ve yazgı arkadaşlığının” gereği olarak haram cephesinin Kemal Bey’e kurduğu kumpas ve tuzaklara da birlikte karşı çıkarak şeytan taifesini püskürtmeleri beklenir. Bu siyasi, hatta ahlaki zorunluluk olmanın ötesinde, demokrasimizin kaderi ile doğrudan alakalıdır. Halkı soyan çetelerin önünü kesmeye çalışmaları, Kılıçdaroğlu’nun avantajıdır.

İBLİSLER MESAİDE

İnsanın içinde olan şeytanla ilgili hoş bir anekdot: İmamı Azam’ın öğrencileri ve Hanefi fıkhının büyük âlimleri İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammet’in ortak yolculuğunda, ikisinin arasındaki kısa mesafeyi değerlendirmek isteyen şeytanın, önde olana yaklaşıp “Arkadaşın neden geriden geliyor” sorusuna, “İlmi benden ağır, deve ancak taşıyabiliyor”; arkada olana da “Arkadaşın neden senin önünde gidiyor” kışkırtmasına, “Benden yüksek olan ilmi onu uçuruyor” karşılığı alarak hüsrana uğraması gibi, siyaset iblislerinin planlayıp çetelerin finanse ettiği sahte anketler ve yalanların her türü birlikte göğüslenmelidir.

GANİ AŞIK

E.CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ / MÜFTÜ