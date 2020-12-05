Yerli ve Milli(!) - Recep YILMAZ

05 Aralık 2020 Cumartesi

Katar ile yapılan anlaşmalardan su yönetimiyle ilgili konu başlığı en az borsanın satışı kadar önemli olmasına rağmen çok fazla gündem bulmadı.

Katar ile yapılan su yönetimi anlaşmasına dair Anadolu Ajansı’nın haberinden bir madde: “Su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerinin yönetilmesi, yeraltı suyu sisteminin doğal ve yapay beslenmenin yönetilmesi.”

Su kaynaklarının yönetimi Katar'a mı veriliyor?

Bir kamu kurumu olan DSİ'nin tekelinde bulunan Türkiye'nin su kaynakları hakkında yapılan bir anlaşmanın detayları ve Katar'a verilen tavizler tıpkı diğerleri gibi belli değil!

PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLİYOR?

Sulama alanında uzunca bir süredir tartışmalı olarak sulama birliklerine kayyım atanması, sulama hidrantlarına kartlı sayaç takılması, ön ödemeli kart kullanımı, elektrik ve sulama borçlarının destekleme parasından kesilmesi gibi uygulamalara başlanmıştı. Şimdi bu uygulamaların sonrasında sulama tesislerinin özellikle büyük ve verimli sulama alanlarının “Katar'a mı peşkeş çekileceği” sorusu akıllara gelmekte…

Bunun adı modern kapitülasyon değilse nedir?

Tıpkı Osmanlı saltanatında özellikle Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile kurumsallaşan kapitülasyonlar bir İngiltere'ye bir Almanya'ya taviz verme şeklinde ilerlerken günümüzün Osmanlıcılık heveslilerince de bir Batı cephesine, bir Arap cephesine taviz verme şeklinde ilerliyor.

Ulusal güvenliği ilgilendiren bu politikaların sezonluk hale geldiği günümüzde siyasi iktidar bir dönem ümmetçiliğe, başı sıkışınca milliyetçiliğe, bir başka dönem Avrasyacılığa veya aniden Avrupacılığa yönelirken tarihsel kökleri itibarıyla her daim Amerikancı ve onun benzin pompacısı Körfez sermayesiyle de “yerli ve milli” ilişkiler içinde.

Bu “yerli ve milli” ilişkilerden fırsat buldukça ok atmaya ve dizilerde at binip kılıç kuşanmaya devam!

RECEP YILMAZ

MÜHENDİS-YAZAR