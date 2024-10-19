Zarafetin verdiği yaşam - Oğuz Özlem

19 Ekim 2024 Cumartesi

Günümüz insanının en temel eksikliği harekettir. Hareketin halk sağlığı açısından çok önemli sonuçları vardır. Pek çok sağlık sorunu doğrudan yetersiz hareket etmeye bağlıdır. Bu sorunların en basit çözümü ise nedeni ortadan kaldırmak değil midir? Bireyleri daha hareketli hale getirerek yalnız fiziksel değil ruhsal ve sosyal yönden de iyilik haline kavuşturmak mümkün.

Bu konuda çalışma yapanların bir önerisi daha var: Dans etmek. Doğru oturmayı, nefes almayı ve hatta şaşırmayın ama yürümeyi bilmeyen bir toplumda, pek çok sorunu çözümleyecek olan danstır. Dans yalnız bedensel bir etkinlik değil sosyal ve ruhsal sonuçları da olan bir etkinlik türüdür. Sosyal etkileşimi, toplu hareket etmeyi güdüler. İnsanın gözüne, kulağına, beynine, kalbine, ruhuna hitap eder. Kendini kontrol etme yetisini geliştirir, iyi bir gevşeme tekniğidir.

Dans her yaşın sporudur; bir oyundur, folklordur, iletişimi güçlendirir. Bu kazanımlar dansçılarda fazlasıyla oluşmaktadır. Dansçılar kendilerini, kumpanyalarını ve yeri gelir ülkelerini temsil ederler. Sahnede gördüğümüz bu sanatçılara bir de perde arkasından bakmaya çalışalım. Kas-iskelet sistemi profesyonel dansçılarda özel ve yoğun eğitimlerden geçer. Seçilmiş adaylar çok küçük yaşlardan itibaren eğitime başlar. Kişilikleri bu yönde gelişirken ekip ve toplumla ilişkileri çok özel biçimde şekillendirilir. Özetle sahne sanatlarının tümünde gereksinim duyulan donanımın tamamı dansta vardır. Burada, boş zamanları değerlendirme için yapılan etkinliğin ötesinde bir meslekten söz ediyoruz. İçinde gösteri, yarışma, eğitim ve genelde vücuduna, kişiliğine yüklenilen insan var. Peki bir dansçı nasıl yetişir?

BİR SANATÇININ YETİŞMESİ

Doğru yöntemlerle eğitilen genç insan, çoğu kez sakatlıklar, fiziksel ve ruhsal yorgunluklarla, sağlık sorunlarıyla ekonomik güçlüklerle ve belki de en önemlisi sahipsizlik duygusu ile baş etmeye çalışır. Başarılı olduğu ve sahnede yer aldığı sürece el üstünde tutulan dansçılar, sorunlara yol açan genel ve özel nedenlerle baş başa kalırlar.

Dansçı vücudu her şeyiyle özeldir. Yüzlerce kez tekrarladıkları hareketler perteksiyon çalışması açısından kaçınılmazken beraberinde mikrotavmaları da taşır. Korunma açısından çalıştıkları zemin, toz, gürültü, ortam ısısı, ışık nem gibi klimatik-çevresel faktörler vb. her şey kontrol altında olmalıdır. Haftalık, aylık ve yıllık programlar da dansçıların sağlık ve performansı açısından önem taşır.

Ülkemizde dansın gelişmesi açısından bir dansçı olarak deneyim ve bilgilerimin doğrultusunda hiç olmazsa duygu ve düşüncelerimi dışarıya yansıtarak gurur duyduğum mesleğimi bu yazıda aktarmayı amaçladım. Dans yalnızca insalarla iletişimimizi güçlendirdiği için bile mutluluk veriyor. Siz de hiç olmazsa duygu ve düşüncelerimizi değer verdiğiniz insanlarla dans ederek dışarıya yansıtabilirsiniz.