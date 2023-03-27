Karadeniz’de Tehlikeli Gelişme

27 Mart 2023 Pazartesi

Karadeniz’de ABD ve NATO güçleriyle Rusya arasında silahlı çatışmaya gidebilecek gelişmeler oluyor.

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş, Karadeniz’in stratejik önemini artırdı. Önce Kırım sonra Ukrayna’nın doğusundaki Kırım’a komşu bölgenin Rusya tarafından ele geçirilmesi, kuşkusuz bu “stratejik önem” yargısını güçlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken geçen hafta senatoda yaptığı konuşmada, ABD’nin Karadeniz için “yeni politikalar” oluşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Yeni politikalar planlaması bir yana son 15 gün içinde Karadeniz’de ciddi sürtüşmeler ortaya çıktı. Konu özetle şöyledir:

1- 14 Mart’ta, ABD’ye ait MQ-9 adı verilen insansız hava aracı Karadeniz’de Rusya’nın zorlamasıyla düşürüldü.

2- Bu olaydan sadece 10 gün sonra, geçen cuma günü (24.3.2023) bu kez, Rusya ile İngiltere arasında savaşı tetikleyecek çok tehlikeli bir gelişme yaşandı.

3- Rusya tarafından uçuşa kapalı ilan edilen Kırım hava sahasına yaklaşan bir İngiliz casus uçağı ve iki savaş avcı jeti Rus füzelerinin hedefi durumuna geldi.

Olayın ayrıntısı şöyledir:

Geçen cuma günü sabah saatlerinde İngiltere’den havalanan RRR9954 tanıtım numaralı “Boeing RJ-135W rivet joint” gözlem uçağı Romanya hava sahasına ulaştı. Bu sırada, İngiltere’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki hava üssünden kalkan iki “Eurofighter” avcı uçağı da Romanya hava sahasına ulaştı. İngiltere’ye ait olan bu üç askeri uçak Kırım bölgesine yöneldi.

Kırım hava sahasında, NATO uçaklarını görmek istemediğini daha önce defalarca açıklamış olan Rusya, S-400 hava savunma füzelerini harekete geçireceğini ihtar etti.

Kesin bir krizin patlak vermesine dakikalar kala (10 ya da 15 dakika) İngiltere’nin üç savaş uçağı yön değiştirerek geriye dönüş yaptı.

Bu uçaklarda otuza yakın askeri personel bulunuyordu. İngiliz uçakları geri dönüş yapmasaydı olası bir çatışmada subaylar dahil bu askeri personelin yaşamlarını yitireceklerine kesin gözle bakılıyor. Böyle bir durumda daha sert askeri hareketlerin olması da kaçınılmaz olarak yorumlanıyor. Karadeniz’de yaşanan bu önemli krizle ilgili olarak gerek Rusya, gerek İngiltere gerekse NATO yetkilileri şimdilik suskunluklarını koruyorlar.

Türkiye’nin yaşamsal önemdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken Karadeniz’deki bu gelişmelere dikkat etmesi gerekir.