Bilindiği gibi AKP iktidarı bir süredir yeni bir anayasa için çalışmaktadır. İktidarın ortağı MHP bu konuda kesin destek veriyor.

Yeni anayasa istemlerinin aslında Erdoğan’ın seçimleri kazanma yolunda düzenlenmiş bir proje olduğu yandaş basın dahil, gazeteler tarafından onlarca kez yazıldı. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen “Siyaset Okulu” programında yaptığı konuşmada bu konuya yer verdi. Adalet Bakanı Gürlek şöyle diyor:

“Anayasa bir devletin sadece yönetim çerçevesi değil, aynı zamanda millet ve devlet arasındaki hukuki ve ahlaki sözleşmeyi ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur.”

Adalet Bakanı Gürlek’in bu sözleri basında anında yorumlara neden oldu. Bu yorumların en önemli noktası şudur: Mevcut anayasa uygulanamazken bu sözler nasıl inandırıcı olabilir? Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ortamda yeni anayasa yapmanın zorunlu olduğunun ileri sürülmesi inandırıcılık yaratmıyor.

Bir başka yorum da şudur: Anayasada bireysel haklarla ilgili hükümler vardır. Önemli olan nokta, bu hükümlerin yetersiz olması değil, mevcut olanın uygulanmamasıdır.

Bugün ülkemizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararları tanınmıyor. Anayasada önemli bir yere sahip olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararları, anayasanın “amir hükmü”ne karşın uygulanmıyor.

AYM’nin kararlarını uygulamayan yargıçlar hakkında bir önlem alınmadığı gibi bu yargıçlar ödüllendiriliyor.

“Yeni anayasa zorunludur” söylemi yerine öncelikle hukukun üstünlüğüne uymak gerekiyor. Normlar hiyerarşisi ilkesine bağlılık gerekiyor.

Aslında, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak gerekiyor. Mevcut anayasanın koyduğu kurallara uyulmazken “Yeni anayasa zorunludur” söylemi inandırıcı ve etkili olamıyor.

Önce mevcut anayasaya uyalım, daha sonra yeni anayasa konusunu düşünelim.