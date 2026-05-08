Gazetemiz Cumhuriyet dün 102. yaşını kutladı. Bu kutlamaya emekçilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, yöneticilerimiz katıldılar.

En önemlisi gazetemizin sadık okuyucuları da bu 102. yıldönümümüzde Cumhuriyet yöneticilerini ve çalışanlarını yalnız bırakmadılar.

Cumhuriyetin 100 yılı aşan bir zaman sürecinde yaşaması, ayakta kalması ve ilerisi için güç sergilemesi kuşkusuz son derece önemlidir. Yalnızca tarih açısından değil, yönetim bilimi açısından da önemlidir. Cumhuriyet gazetesi 1993 yılından bu yana kâr amacı gütmeyen Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetiliyor. Ülkemizin basın tarihi, basına yapılan baskılar dikkate alınınca bunun önemi daha iyi anlaşılır.

Cumhuriyet gazetesinin çalışanları hapse atıldılar, demokrasi uğruna şehit oldular. Cumhuriyet gazetesinin 100 yıllık yaşamında bir dünya savaşı, bölge savaşları, iç politikadaki çalkantılar ve ekonominin yaşadığı sarsıntılar da unutulmamalıdır.

Batı ülkelerinde yüzyılı aşan ve yaşamını sürdüren kurumlara önem verilir, onlara saygı gösterilir. Ancak Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze kadar gelen kurum çok nadirdir. Bunun birkaç örneği var. Kuşkusuz en önemlisi Ziraat Bankası’dır.

Ziraat Bankası’nın kökleri, 1863 yılında kurulan memleket sandıklarına dayanır. Bu nedenle Ziraat Bankası’nın 163 yıllık bir geçmişi vardır. Memleket sandıkları ve ardından Ziraat Bankası bir Jön Türk olan Mithat Paşa tarafından kurulmuştur.

Cumhuriyet döneminde kurulup 100 yılını tamamlayan kurumlarımız çok değildir. Bunların birisi de Türkiye İş Bankası’dır. İş Bankası, Atatürk’ün direktifiyle 24 Ağustos 1924’te kuruldu. Amacı İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları uygulamaktı. İş Bankası, milli bir banka ve milli bir kuruluştur.

Cumhuriyet döneminde kurulup bugünlerde 100. yılını kutlayan özel sektör kuruluşu Koç’un da unutulmaması gerekir. Temelleri Vehbi Koç tarafından 1926 yılında atılan Koç kuruluşu bugüne kadar otomotiv, enerji, bankacılık, dayanıklı tüketim malları gibi stratejik sektörlerde çalışmalar yapmış, başarılar göstermiştir. Dünyanın en büyük 500 şirketi içine girmeyi de başarmıştır.

Koç kuruluşu, bugünlerde 100. yılının kutlamalarını yapıyor. Bu sunumlarda önemli bir nokta ortaya çıkıyor; Koç kuruluşu, 100. yılını kutlarken bu başarının Cumhuriyet modeli içinde gerçekleştiğini özellikle belirtiyor ve bu noktayı “ortak bir gurur” olarak vurguluyor. Bu çok anlamlı bir noktadır. Bu başarı bir bakıma Cumhuriyet rejiminin de başarısıdır.

100 yıllık kurumların daha da başarılı yaşamaları Türkiye’nin ekonomisi ve gelişimi açısından önemlidir.

Gazetemiz Cumhuriyet’in 102. yıldönümünde bizi kutlayan tüm kurumlara ve sadık okuyucularımıza içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.