Mutlak butlan davası sonucunun açıklanmasından sonra siyasal yaşamda önemli gelişmeler oldu. CHP Genel Merkezi olaylı bir biçimde işgal edildi. Konunun karakteri yeni gelişmelere gebedir.

Pazar günü mafya tipi kaba kuvvet elemanları, çevik kuvvet ve bibergazlı destekle kapılar kırılarak CHP Genel Merkezi’ne girildi. Bu hareket, 13 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP’ye karşı Kılıçdaroğlu’nun hoyrat bir tavrı olarak siyasal tarihe geçmiş bulunuyor. Demokrasiye karşı yapılan bu utanç verici hareket, hiç kuşku yok ki kara bir gün olarak anılacaktır. Eğer karşılıklı görüşmelerde bir kurultay mutabakatı sağlanmış olsaydı, bu pazar günkü çirkin olay yaşanmayabilirdi. Ancak Kılıçdaroğlu tarihi açıdan en kötü yolu seçti.

CHP, 100 yılı aşan bir çınar, yaşayan bir siyasal tarihtir. CHP, Milli Mücadele’nin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarının içinde bulundu. 1945’ten bugüne çok partili sistem içinde en önemli aktör olarak yer aldı.

Atatürk, CHP’nin kuruluş tarihini bilinçli olarak Sivas Kongresi’ne, Kuvayı Milliye’ye bağlamıştır.

Bu, Kuvayi Milliye kökleri CHP’ye daima yol göstermiştir. CHP en zor zamanlarda eğilip bükülmeden dik duruş sergileyerek içinde bulunduğu zor durumlardan yeni çözüm yolları bularak esenliğe ulaşmıştır.

Çok partili sistem içinde 1953 yılında CHP’nin malları elinden alındı. 1960’ta Tahkikat Komisyonu kurularak CHP kapatılmak, siyasal yaşamına son verilmek istendi. Ancak CHP’nin yaşamını sınırlandırmaya dönük bu hareketler başarılı olamadı.

Aynı biçimde 12 Mart 1971 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi aslında CHP’ye karşı yapılmıştır ve başarılı olamamıştır. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin temel istemleri, laik bir toplumun sona erdirilmesi ve Atatürk ilkelerinden vazgeçilmesini amaçlıyordu. Bunlar da başarılı olamamıştır.

Bugünlere gelirsek, CHP’ye 2023 kurultayı için mutlak butlan yöntemi uygulandı. Ancak 2023 kurultayından sonra mahallelerden başlayan delege seçimleri, ardından seçim kurullarının denetimi altında ilçe ve il kongreleri yapılmış, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun denetimi altında 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultayı yapılmıştı. Hukuken 2023 kurultayı artık tartışılamaz duruma gelmiştir. Ancak siyasal iktidarın yönlendirmesi sonucu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tüm hukuk kurallarını çiğneyerek kurultayları (CHP 38. Olağan Kurutayı ve CHP 21. Olağanüstü Kurultayı) yok saymıştır.

Bugünün önemli sorusu şudur: Mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan Kılıçdaroğlu, elindeki projeyle CHP’yi susturabilir mi? Etkisiz hale getirebilir mi? CHP kapatılabilir mi?

CHP’nin etkin siyasal tarihi, dirençli ve bilinçli örgütü, siyasal geçmişi CHP’nin Türk siyasal yaşamı dışına atılamayacağını göstermektedir.

Olan bitenlere CHP tabanı karşıdır. Ayrıca demokrasiye inanmış genel kamuoyu da karşıdır. Kılıçdaroğlu’nun uyguladığı sertlik politikası başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu utanç verici duruma devam etmek, gerçekçi politikaya sırtını dönmektir. Bu toplumsal moral ve etkin siyasal nedenlerle Kılıçdaroğlu kısa sürede uzlaşma yoluna gitmelidir. Daha derin ayrışmaların önüne geçmek için 45 gün içinde kurultaya gitmek barışı önceleyen bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Bunun tersi, CHP’nin Kılıçdaroğlu eliyle parçalanmasına neden olacaktır.

Yakın günler çok önemli siyasal gelişmelere gebedir.