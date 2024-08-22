Orhan Bursalı
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AKP’nin kuyusunu kim kazıyor?

22 Ağustos 2024 Perşembe

Tabii ki kendisi, diyecekseniz size katılırım; koskoca bir parti, ülkenin ve dünyanın bunca deneyim birikimine rağmen ekonomik çöküşü nasıl yöneteceğini ve ülkeyi bu girdaptan nasıl çekip çıkaracağını bilemiyor ve bunu yapamıyorsa, bu konuda üç maymunu oynuyorsa ya gerçekten cahildir ya görüyor biliyor duyuyor ama yapmıyordur ya eli ayağı tutulmuş felç olmuştur ya da başka bir planı programı vardır.

Bu ne ola ki: Ben nasılsa, ne olursa olsun asla iktidarı bırakmayacağım, bu nedenle bildiğimi okurum!

Hayır başka bir şık daha var: Kendine güven ve kibirlilik dağları aşmıştır!

***

Bütün bunlar inandırıcı geliyor mu size? Veya “Evet, bunların hepsinde bir parça gerçeklik var ama...” diyorsanız buyurun işin esasına o zaman, peki aşağıdakilere katılır mısınız?

MHP KİLİDİ

MHP AKP’ye kilit vurmuştur. Onu kıpırdayamayacak ve kendi istediğinden başka politikalar izleyemeyecek hale getirmiştir.

Yani AKP’nin kuyusunu kazmaktadır.

Bu birliktelik gönüllü, uyumlu, kazan kazan birlikteliğe dayalı olmaktan çıkmıştır.

Bu birliktelik, krizi derinleştirici, halkı yoksullaştırıcı karaktere bürünmüştür. Baksana liderleri bile AKP’nin çok doğru yolda olduğunu söyleyip duruyor.

AKP yüzde 28’lerde. Halkta iktidara karşı nefret büyüyor ve genişliyor.

İktidarda sadece AKP vardır, tek bir MHP’li görünen yüz vitrinde yoktur, bütün zamları AKP yapıyor, asgari ücreti artırmayan, emeklileri süründüren hep AKP. MHP’li kimseyi görüyor musunuz?

O PİRÜPAK 

Yarın ayrılsalar, seçime ayrı ayrı girseler MHP, AKP’yi yerden yere vurur! 2015 öncesi duruma dönerler! AKP’nin ne soygunculuğu ne talancılığı ne yolsuzluğu ne ülkeyi milleti perişan etmesi kalır.

Cumhurbaşkanının ülkeye ne kadar büyük ihanetler yaptığını meydanlarda bas bas bağırır. “Uluslararası sermayenin adamı Mehmet Şimşek’i biz mi getirdik?” sesleri ayyuka çıkar.

İstemediği bir konuda AKP’nin direndiğini gördüğünde üzerinde “Allah bana yeter” yazılı yüzüğünü göstermedi mi?

ZAFER ÜZERİNE ZAFER

Kavala’nın serbest bırakılması AKP içinde ciddi bir gündem maddesi olunca önce Selvi ve AKP içindeki “çürük”lere salvolar, ardından Tuğrul Türkeş’e yine Kavala konusunda sert saldırı, AKP’ye vurulan kilitlerden sadece biri. Yerlikaya’yı da aldırırlarsa görevden, tam olacak. Ne o öyle yok mafya ile mücadele ediyormuş! CHP ile yumuşama da neymiş!

Dikkatinizi çekerim, Kavala’yı muhalefet vb. ziyaret edebiliyor ama Adalet Bakanı Tuğrul Türkeş’e ziyaret izni veremiyor. Tuğrul Bey de sesini kıstı.

MHP’nin zaferlerinden bahsedebiliriz.

Tüm bunlar, AKP, hiç olmazsa Kavala ve Can Atalay’a hukuk ve adalet uygularsak yatırımcılara da bakın yargı ve anayasa tıkır tıkır işliyor, görünüşte mesajını verme girişimini bile yerle bir ediyor.

Kazılan kuyu sadece AKP için değil, ekonomi ve millet için de...

AKP liderliği de kendi kuyusunun kazılmasında işbirliği içinde.

AKP’nin neden ve nasıl bu kilitlenmeye mahkûm olduğunu da yazmalıyım.


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