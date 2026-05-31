Kulağıma eğildi ve “Erdoğan MHP’ye alternatif olarak Kemal Bey’i yeni ve yedek ittifakı olarak hazırlıyor” dedi; “MHP çevrelerinde de bu konuşuluyor”

Hemşehrilikten saygılıyız birbirimize. Birden MHP’nin “mutlak butlan”dan rahatsızlığının kaynağının ışığı yandı gibi.

Bu aslında MHP yönünden bakış.

Aslında o kişinin iki buçuk yıldır iktidarla sessiz sedasız işbirliği yaptığı konusunda herkes hemfikir.

Hele dünkü konuşmasında, başsavcılığın İBB ve CHP’ye yönelik bugüne kadar ortaya çıkan yalan, baskı ve şantaj amaçlı iddianamesinin her zerresini kabul ederek ilk iş olarak hepsini partiden atacağını ilan etmedi de bu işbirliğinin resmiyetini belgeliyor. Kurultay mı, önce hepsi atılsın sonrası Kafdağı’nın ardında.

İKTİDARIN RESMEN ORTAĞI

AKP 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu ve tabii ki aynı zamanda CHP’ye başsavcı iddianamesi ile saldırıya geçtiğinde hesabı açıktı: CHP’yi iktidar yürüyüşüne sokan Özgür Özel ve arkadaşlarını tasfiye etmek. CHP’den bu kadroyu “arındırdıktan” sonra, geride kalan parti leşini de o kişi ve çevresindekilere teslim etmek.

Bu proje aynı zamanda 2028 seçimi hazırlığıydı.

O kişi ve yanındaki 25 kadar elemanı, nasılsa seçime kadar var olacaklar ve yeniden iktidarda kalmak için kullanılabilir bir küçük güç olarak hizmet verebilirler.

Dahası, bugün daha net olarak ortaya çıktı ki o kişi ve arkadaşlarını “iktidar ortağı” olarak bile kullanabilirler.

Böylece KK’ye 13 yıl boyunda her seçimde AKP’nin sopasını yedikten sonra iktidar olmayı tattırabilirler.

İPLER AKP’NİN ELİNDE

Evet, o kişi ve arkadaşlarının kaderi aslında tamamen iktidarın elinde.

İktidarın kendilerine çizdiği hatta politika yapacaklar.

Aksi takdirde, mahkeme kararları yön değiştirebilir ve o kişi ve arkadaşları birden sıfıra indirgenebilir.

İktidar kendine hem Meclis’te yeni anayasayı referandumsuz geçirmek için yeni bir destekçi “parti”, “lider” kazandı hem de muhtemel bir iktidar ortağı.

Üstelik kurguladığı yeni siyasi oluşumu ve liderini, Özgür Özel ve arkadaşlarına karşı bir terminatör olarak kullanarak CHP’nin seçilmiş başkanını itibarsızlaştırma ve yeni davaların yolunu açma fırsatını yarattı.

Yani Özgür Özel’e uzatılan kıskacın bir ucunda o kişi ve elemanları, diğer ucunda da iktidarın güçleri var.

İTTİFAKIN YENİ ORTAĞI

Ben, Özel ve arkadaşlarının yeniden CHP’ye dönüş olasılıklarını en az görüyorum, dahası görmüyorum.

Kim bilir, resmen seçim sürecine girildiğinde de o kişi ve elemanları Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı olarak ülkemizde nihayet “bölünmüşlüğün” önlendiğine” ve “ülke birliği ve bütünlüğünün sağlandığına” örnek bir propagandanın aleti olarak ortaya çıkar ve iktidarın vuslat kapıları da kendilerine açılmış olur.

***

MHP’ye gelince endişe etmelerine gerek yok, sonunda o kişi ve elemanları en çok 2 puanla sıralamanın altında yer alacaklardır. Fazla mı söyledim?

Dünkü Güven Park ve Anıtkabir’e müthiş yürüyüş, MHP için bir garantidir!

Bu sadece MHP için değil, ülke ve millet için de bir garantidir.

Yeter ki gerçeği takip etsinler, tarihin doğru tarafında yer almayı sürdürsünler!