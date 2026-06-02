Devlet aklı imiş... Şaşırmadım. Devlet aklı diye bir şey varmış, o bizim için ülke için iyi şeyler planlıyormuş, ona teslim olmalıymışız; dünya değişmiş, hiçbir kural yokmuş, ülkenin önünde yeni fırsatlar varmış...

Beğendiniz mi, CHP’nin ve hepimizin başına gelenlerin net açıklamasını okuduk.

Hep KK’ye yönelik söylenen ve karşı çıktığımız “Yahu sosyal sigorta memurundan politikacı mı olur” söyleminden gerçek bir kimlik çıktı.

KK en yakın arkadaşı ve kafadaşı Bülent Kuşoğlu’nu müdürken kendisi, yardımcı olarak seçti; sonra, sağ partilerde epey dolaşan ama ikbal bulamayan arkadaşını CHP’ye taşıdı, 12 yıl milletvekili seçtirdi, parti meclisine soktu, genel başkan yardımcısı yaptı. Partiye taşıdığında yoğun eleştiriler aldı KK. Ama hiç tınmadı.

ŞENER GİTTİ O KALDI

O da arkadaşı Abdüllatif Şener’i CHP’ye soktu. Şener milletvekili adayı seçilmeyince partiye küfrederek istifa etti. Ama Kuşoğlu hep önemli görevlerde olduğu için Şener’in yolundan gitmek kendisine kısmet olmadı. FETÖ’cülerin amiral gazetesi Zaman gazetesine verdiği röportajda “tekke ve zaviyelerin kapatılmasının toplumu yozlaştırdığını ve tekrar açılması gerektiğini” söyledi. 2023’te KK seçilirse bakan olma hayalleriyle milletvekili olmadı.

DEVLET AKLI UCUBESİ

Cansu Çamlıbel’e konuştu. Devlet aklı bir şeyler planlıyor, dedi.

Devlet dediğin bürokrasidir. Bir siyasi iktidarın ülkeyi yöneten kollarıdır, yaptırım ve uygulama aracıdır. Aslında gerçek cumhuriyetlerde/ demokrasilerde, mesela devletin adalet/yargı sistemi denge denetleme mekanizması sayesinde bağımsızlığını epey korur. Gerektiğinde siyasi iktidar mensuplarının yolsuzluklarını soruşturur, yargı konusu yapar. Oralarda “devlet aklı” siyasi iktidarın seçilemediği zamanlarda yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir, teamüllere uygun davranır, bunun en iyi örneği aylar boyunca yıllara yayılan hükümetsizlik dönemindeki devletin sanki hükümet varmış gibi ülkeyi yönetmesidir.

Türkiye’de “devlet aklı”, iktidarın kendisidir, bizzat hükümetin başı, cumhurbaşkanıdır.

Bütün devletin memurlarını en küçüğüne kadar atamıştır, atamaktadır. Devlet kurumlarının en en önemlisinden en önemsizine kadar.

Yani devlet aklı cumhurbaşkanında toplanmıştır. Onun kararlarından, politikasından başka bağımsız hareket edecek bir kimse yoktur. Emir ve talimatını uygulamayacak kimse de. Literatürde geçer: “Devlet denim!” Aklı da ona aittir.

OTORİTERLİĞİ MUTLAKLAŞTIRAN BİR AKIL

Kuşoğlu adındaki “devlet memuru” bu akla tabidir. KK de aynı yola girmiştir, belki de başından beri aynı yolun yolcusuydu.

Ama gelinen bu noktada, Kuşoğlu, ABD’nin Türkiye ve bölge ülkelerine biçtiği demokrasisiz tek adam/ padişahlığa benzer yönetimini “devlet aklı” masalıyla millete yutturuyor.

BAKIN HELE:

“Türkiye’de devlet aklını (Reis’i yani) küçümsememek lazım. Şu anda da siyaset çok zayıfladığı için (yani Reis iktidarı kaybetmeye başladığı için), parlamento zayıfladığı için devlet aklı ön planda (Reis’in CHP’yi bertaraf etmesi)... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş vaziyette. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, bu sistemi götürmesi mümkün değil (vay canına, teslimiyetin, dışa teslim olmanın, millete, Cumhuriyet ve demokrasiye ihanetin, totalitarizmi ve gücü savunmanın ve ülkeyi teslim etmenin böylesi!). Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye’yi bir kaos, karmaşa bekliyor (O yoksa Türkiye de yok yani.) Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor...”

KK’NİN GİRDİĞİ YOLU AÇIKLIYOR

Şurada birkaç yazıdır demek istediğim, bazılarına göre hayaller kurduğum yazılarıma dönüp bir bakın. Her şeyi yazmışım.

KK’nin CHP’nin kalanını nasıl RTE iktidarının kuyruğuna bağladığının net fotoğrafını, KK’nin üst aklı Kuşoğlu net açıklıyor.

Millet bu örülen ve içine ülkenin ve kendisinin hapsedilmek istendiği kozayı parçalayıp atacaktır.

Kuşoğlularıyla birlikte...