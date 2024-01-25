Çivisi çıkan toplumlar ve ülkemiz

25 Ocak 2024 Perşembe

Toplumun derinliklerinde neler olduğunu anlamak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Twitter adresini izleyin.

Çeteler toplumu tabanda ele geçirmiş. Narko operasyonunda 109 kilo kokain. Bilişim sistemleri üzerinden suç işleyen İstanbul merkezli 10 kentte örgütlenen 21 kişi.

Çocuk müstehcenliği ve tacizi için dijital medyada örgütlenen 35 kişi. Kafes 32 Operasyonu’nda suç örgütü elebaşısı ve 11 çete mensubu. Sonra sahte içki üreticileri. Göçmen kaçakçılığı yapan hemen her ilde onlarca örgüt mensubu. Altı ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapanlar. Çember operasyonunda aranan 3 bin 209 kişi. Başka bir operasyonda 59 torbacı. 20 ilde uyuşturucu imalathanesi basıldı, 163 kişi yakalandı.

236 yabancı suç örgütü mensubu yakalanmış. Ve Antalya’da sahile dokuz ceset vuruyor. Cinayetlerden vb. bahsetmiyorum. Ve Yerlikaya’nın 15 günlük hesabından aktardıklarım. Bu arada hırsızlıklar, soygunlar vs. gırla...

Aslında size çivisi çıkmış Ekvador ve Haiti örnekleriyle başlayacaktım ki bizim toplum öne çıktı.

ŞİMDİ HAİTİ

Bu tatil ülkesinde çeteler neredeyse tüm toplumu ele geçirdi. Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’i çeteler ablukaya aldı. Başkentin Solino Mahallesi, günlük kuşatmanın merkez üssü haline geldi ve yaklaşık 24 kişi öldürüldü. Çetelerin başkentte yüzde 80 egemenliği var. Geçen yıl, ülke genelinde çeteler tarafından 4 bin kişi öldürüldü ve 3 bin kişi daha kaçırıldı. Geçici Haiti Başbakanı Ariel Henry, BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen Kenya liderliğindeki çokuluslu bir askeri güç planı da dahil şiddeti bastırmak için uluslararası yardım istedi.

Güvenlik Konseyi bir yıllık bir kuvvet gönderilmesine karar verdi. Çete üyeleri fidye için sivilleri kaçırıyor, çatılardan ayrım gözetmeksizin sivillere saldırıyor, kadın ve çocuklara tecavüz ediyor. Şiddet olayları 130 binden fazla insanı evlerinden etti. Çetelerin ABD’den getirdikleri silahlar polisin gücünü aştı. W. Post: Haiti’yi onlarca yıldır saran yoksulluk ve işlevsizlik, son yıllarda çöküş halindeki bir ülkeye dönüştürdü.

EKVADOR CİNAYET ÜLKESİ

2002’de barış adası ilan edilen Ekvador sadece beş yıl önce, 100 bin kişi başına şiddet sonucu 6.7 ölüm oranıyla hâlâ Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biriydi. Bugün 45 ölüm oranına yaklaşıyor. Ülke, Suriye, Irak ve Afganistan’ın yanı sıra dünyada en şiddetle kavrulan 11. ülke. Suç lideri hapishaneden kaçırılıyor, bir TV basıyor ve bildiri okuyor.

Parçalama ve baş kesme gibi vahşetlerin ayrıca köprülerde ve diğer halka açık yerlerde uzuvsuz cesetlerin ve hayati organların teşhir edildiği canlı internet yayınları yaygınlaştı.

Hatta ülkede “Cezaevlerinde yaşamak, sokakta yaşamaktan daha güvenlidir” deniyor; yoksulluk, işsizlik ve eğitim fırsatlarının eksikliği nedeniyle çeşitli mafya grupları için suikastçı olarak çalışmak üzere kolaylıkla işe alınan yüzlerce genç... Ekvador bir narko devletine dönüşüyor. Karapara aklama açısından cazip olan dolarize ekonomi... İşsizlik, artan eşitsizlik ve gelişmemişlik...

Kolombiya ve Meksika’dan bahsetmiyorum bile...

Latin Amerika uzun zamandır gelir ve zenginlik açısından dünyanın en eşitsiz bölgesi oldu. Ancak bu eşitsizlik son yıllarda daha da kötüleşti. Brezilya’nın en zengin yüzde 1’i, 2006’daki yüzde 45 seviyesinden 2021’de ülkenin servetinin yüzde 47’sine sahipti. En üstteki yüzde 0.01’lik kesimin servet payı yüzde 12’den yüzde 18’e yükselerek artış daha da büyüdü.

Latin Amerika’nın çöküşüne şuradan bakın: https://l24.im/eb73W4G

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ABD’ye göç, Avrupa’ya göç... Türkiye’ye göç...

Yeryüzünde düzenin çivileri çoktan çıktı ve terör ile narko devletleri oluşmaya başladı. Şimdi başa dönün ve bizim toplumun nasıl ve neden her açıdan örgütlü bir suç toplumuna dönüşmeye başladığını tartışmayın...