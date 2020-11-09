‘İyileşme zamanı’.. bölünen ve hasta edilen toplumlar

09 Kasım 2020 Pazartesi

İyileşme zamanı, Biden’ın zafer konuşmasında öncelikli sloganı. Bunu ödünç alıyorum kendisinden. Trump, arkasında hasta ve parçalanmış, iç savaş provalarının yapıldığı, cinayetlerin işlendiği, birbirine düşman ve silahlarını doğrultmuş bir ülke ve toplum bıraktı.

Hayır, Trump denen bela, sadece siyasi bakımdan hasta değil, aynı zamanda 230 bin civarında insanını koronavirüse vermiş, milyonlarca insanın da virüsle cebelleştiği gerçekten hasta bir toplum bıraktı arkasında.

Trump, ülkesini bölerek ve birbirine düşürerek iktidar oldu ve iktidarını yine öyle bir yöntemle sürdürmeyi umuyordu.

Dışta emperyalist politikalarını bir kenara bırakıp, iç politikalarına odaklanırsak, Trump kaybettiği için sevinçten gözyaşı döken ünlüsü ünsüzü, zengini yoksulu milyonlarca insanın hâlâ alanlarda dans etmesi, toplumun ne derece bölündüğünü gösteriyor.

Yalan dolan iktidarı

“İyileşme zamanı” sessiz sedasız ama gerçekten toplumların ihtiyacı olan bir gelecek vaat ediyor.

Trump, bilimi reddederek de ülkesini komplo teorilerine teslim etmiş, yalan dolanın toplumu sarmasına ve koronaya karşı önlemlere karşı isyana teşvik etmiş bir yalancı.

Trump, iktidarını savunması için Cumhuriyetçi kamp içinde kurduğu neredeyse Ku Klux Klan’a benzer bir örgütlenme ile her türlü yalanı toplum içinde yayarak belirsizlik ve güvensizlik ortamı yaratılmasından siyasi iktidar çıkarmaya kalkıştı.

Tanıdık geliyor mu?

Seçimler boyunca, oyların çalındığı, yakıldığı, sahte oylar kullanıldığına ilişkin Trump, örgüt elemanlarının veya kurulan robotların sosyal medya hesaplarından milyonlarca paylaşımlarla seçimleri sabote etmeye çalıştı, çalışıyor.

Sözde oyların yakıldığını gösteren düzenlenmiş sahte videolar milyonlarca Amerikalının cep telefonlarına düşüyordu.

Oyların üzerinde şüpheler yaratan sürekli sosyal medya hesap paylaşımları ile toplumu geren, toplumu hasta eden Trump politikası..

Gerginlik, kuşku, güvensizlik yayarak seçimlerin sonuçlarına, daha seçimler başlamadan itiraz edeceğini açıklayan bir kişi.

Çünkü tüm anketler kaybedeceğini söylüyordu.

Adamın kendisi ise daha ilk oylamada gerdan kırarak zaferini ilan ederek ortalıkta dolaşıyordu.

Direniyor

Adam, resmen kaybettiği halde, hâlâ bunu kabul etmekte direniyor ve “Mahkemeler sonucu söyleyecek” diyor.

Bir yandan halkın oyları öte yandan bu oyları iptal ettirmek için mahkemelerden ve belki de burada beslediği yargıçlardan medet uman bir kişi.

Yasaları, halkın iradesini, sonuçları reddederek iktidarda kalmak isteyen bir zavallı otokrat...

İktidar büyük güç zehirlenmesi yaratır. Tüm sistemler için en büyük tehlike budur.

Trump bunlardan biriydi, ama tarihin çöplüğüne gönderildi.

Ama ülkemizde de kaybettiği için arkasından neredeyse gözyaşı döken ekran sunucuları, bazı yandaşlar ve hatta piyasa para- oyuncuları bıraktı ne yazık ki..

Belki de ünlü siyasetçiler..

Ama Trumpçılık mikrobu, Amerika’da ekilmiştir ve öyle kolay kolay da yok edilmesi beklenmemelidir, çünkü bu mikrop siyasidir.

Toplumsal iyileşme

Bu nedenle “iyileşme zamanı” sloganı, sadece Amerikan toplumu için değil, Trump’ın zehirli siyasi ideolojik iktidarını, toplumu bölmeyi ve birbirine düşürmeyi bir iktidar politikası olarak benimseyen dünyadaki tüm otokrat liderler ve böldüğü toplumlar için büyük bir ihtiyaçtır.

Sadece toplumların değil, aslında tüm dünyanın, tüm çevrenin, tüm doğanın, tüm toplumsal ve ekonomik politkaların iyileştirilmeye ihtiyacı vardır.

Toplumlarını hasta eden liderlerin bir gelecekleri olabileceğini düşünen var mı?