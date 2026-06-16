Atatürk’ün yenilikçi, devrimci, milli kurtuluşçu, laik ruhu, CHP’den arınmıştır, belki de uçmuştur demeliyim.

Şu da sorulabilir tabii: Acaba yakın zamana kadar yukarıda bahsettiğim nitelikler, CHP’de ne kadar ciddi ve toplumsal ve siyasal yaşamda yaşıyordu tartışılabilir.

CHP’de devrimci ve yenilikçi ruh yaşıyor muydu yoksa bunu çoktan kayıp mı etmişti sorusu, ciddi bir sorudur. Ben bu konuda olumsuz yöndeyim. Bu, siyasi uçlardan arınmış, nesnel ayrı bir inceleme ve tartışma konusu olmalıdır. Ama konu bu değil, olmalıdır, kendini bir özeleştiri süzgecinden geçirmelidir.

Mutlakçılara teslim edilen parti, ölü bir yığın gibidir.

Söyleyecek yeni söz olmadığı gibi, toplumun köhne yönetimiyle ve köhne arkaik ilişkileriyle, değişen dünyanın geleceğe yürüyüşüyle de bir temas kuramaz.

40 yıllık, 60 yıllık, babadan aileden CHP’liyim, sözünün bir karşılığı yoktur.

O bir ruhtur, bugün orada yarın başka yerde vücut bulur.

ALTIN FIRSAT

Şimdi tarihsel bir altın fırsat doğmuştur. Bu açıdan bakıldığında, mutlak butlan olayına, belki de yenilikçi bir bakışla, tarih, yeni bir CHP yaratılması gerektiği gerçeğini partiden dışlananların önüne koymuştur.

Butlan olayı gerçekleştiği için belki de iktidara, yargısına ve CHP’yi teslim ettikleri yardakçılarına teşekkür etmek zamanı gelmiştir.

Bunu cesur insanlar anlar ve yapar.

Bütün bu köhne sistemi sarsacak yeni bir toplumsal olgu ihtiyacının doğduğu gerçeğini görmeliyiz.

Altın fırsat dediğim budur.

YENİ CHP’Yİ GELECEĞE TAŞIMAK

Yeni oluşumun, siz parti deyin, adının eskisine benzemesi gerekmemektedir.

İçinin, ruhunun, geleceğe bakışın ve aynı zamanda kadrolarının genç ve umut verici, devrimci olması yeterdir.

Toplumda her kesim sizlerin, CHP’yi yüzde 35’lere taşıdığı ve umut yarattığı için atıldığınızı biliyor.

Klasik tutum olarak, CHP adına mühür basmayı alışkanlık haline getirenlere, CHP’nin yeni CHP’ye taşındığını anlatmak kolaydır.

Yeni partinin eski CHP oylarını almasının zor olduğunu iddia edenlere bakıyorum, artık örnek gösterdikleri “köylü”lerin bile kendilerini katbekat aştığını görmekten acizler.

KİTLESİ PARTİSİ NE OLA Kİ

Toplumun her kesimine hitap etmek gibi bir zorunluluk yoktur.

Geçen gün bir TV programında kökten Reis’e bağlı olduğunu söyleyen avukatımsı bir kişi, CHP benim de oyumu alabilmelidir diye bir laf etti.

Kitle partisi olmak hacıya hocaya selam çakmak değildir. Bugün hele toplumun bu tür laga lugalara hiç ihtiyacı yoktur.

Yeni CHP, tarihi misyon olarak dün olduğu gibi toplumun durağanlığına teslim olmamalıdır.

Durağan partiler vardır ve bunun için toplumun yeni CHP’ye ihtiyacı sıfırdır. Oy verecekleri yer bellidir. Biz oradan da alalım seçmen devşirelim bakışıyla kendi varlığınızdan taviz verirseniz, onlar gibi olursunuz.

Yeni CHP, toplumu durağanlıktan kurtarmak ve toplumu daha ileriye taşımak için motor görevini üstlenmelidir.

Bu gençlik aşısı gerektirir.

Gençliğin tümüne sahip çıkın.

İçinizdekileri de her açıdan gençleştirin.

***

Atatürk’ün devrimciliği konacak yer arıyor, pır pır toplumun üzerinde uçuyor.

Uçuşanları konacak yer arayan, kraliçeleriyle birlikte eski kovandan ayrılan bir arı oğulu olarak görebilirsiniz.

Bu ruh, bu kovan sizde var mı yok mu?

***

Yoruldum, 10 gün kadar izin lütfen...