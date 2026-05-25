Hukuk ters yüz edilerek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “mutlak butlan kararıyla” görevden alınıp yerine CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesi de, emperyalizmin bir operasyonu ve projesidir.

AKP “hükümetinin” emperyalizmin işbirlikçisi olduğu şu örneklerden de anlaşılacaktır:

1) AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye ve İsrail’e ait “Büyük Ortadoğu Projesi”nin eş başkanı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

2) AKP, Irak’ın işgal edilmesi amacıyla, Türkiye’ye yaklaşık 60 bin ABD askerinin konuşlanması konusunda, TBMM’ye “1 Mart tezkeresini” sundu.

3) AKP, CIA destekli FETÖ ile birlikte, “Ergenekon”, “Balyoz”, “Casusluk”, “Oda TV” kumpaslarını düzenledi; Türkiye’nin laik ve üniter yapısını savunan komutanları, akademisyenleri, yazarları, gazetecileri, siyasetçileri yıllarca hapishanede yatırdı; Genelkurmay Başkanlığı’nın kozmik odasındaki gizli bilgilerin, FETÖ’nün eline geçmesini sağladı.

4) AKP iktidarında, FETÖ, “1 Mart tezkeresinin” TBMM’de reddedilmesine öncülük eden ve “Ergenekon”, “Balyoz” gibi kumpas “davalarında” mağdurların avukatı olduğunu ilan eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “kaset kumpası” kurdu, onun istifa etmesine yol açtı.

5) AKP, Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın din, mezhep, etnik kimlik üzerinden parçalanması sürecinde, ABD’nin ve İsrail’in taşeronluğunu yaptı; Suriye’deki hükümet karşıtı İslamcı silahlı grupları donattı, eğitti, onlara lojistik ve maddi destek sağladı.

6) AKP, ABD’nin, AB’nin, Britanya’nın talepleri doğrultusunda, Türkiye’yi AB’nin göçmen deposuna çevirdi. Türkiye’nin sınır güvenliğini ortadan kaldırdı ve tarihin en büyük göçmen istilasına neden oldu.

7) AKP, İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarına, ABD’den ciddi bir taviz kopartmadan onay verdi, bu konudaki veto hakkından vazgeçti.

8) AKP, Orta Asya Türki devletleriyle ilişkilerini geliştireceğine, ABD’nin uydusu olan Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin peşine takıldı; Orta Asya Türki devletlerinin, Kıbrıs Rum Kesimi’ni tanımalarını engelleyemedi.

9) AKP, Ege’de uluslararası hukuk açısından statüsü belirlenmemiş adacıkların Yunanistan tarafından işgal edilmesine göz yumdu.

10) AKP, Montrö Antlaşması’ndan doğan ulusal haklara ve Trakya’nın savunma stratejisine zarar veren “Kanal İstanbul” projesini başlattı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olduğu 13 yıl boyunca, CHP, beş milletvekilliği seçimini, dört Cumhurbaşkanlığı seçimini, iki belediye seçimini ve iki referandumu kaybetti, başka bir deyişle, ana muhalefet partisi olarak, 13 yılda 13 seçim kaybederek bir dünya rekoru kırdı.

“Wikileaks” belgelerinden anlaşıldığı gibi, Baykal’a karşı kaset kumpası kurulmadan önce, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarında, Baykal’ın ayrılması gerektiğinin vurgulanması ve Kılıçdaroğlu’nun olası aday olarak değerlendirilmesi, ABD’ye yakın “düşünce kuruluşlarının” raporlarında da benzer yorumların yapılması, bu bağlamda ele alınmalıdır.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi Atatürk’ten, “altı ok” ilkelerinden, laiklikten uzaklaştırması ve kadrolarını ona göre oluşturması da, “Wikileaks” belgeleriyle bağdaşmaktadır.

Emperyalizmin olduğu yerde adalet olmaz, adaletin olmadığı yerde erdem olmaz, erdemin olmadığı yerde ahlak olmaz!

Kılıçdaroğlu’nun masumiyet karinesini yok sayıp kendisini hâkim yerine koyması, CHP’nin “kuruluş kodlarından” ve CHP’de “ahlaki arınmadan” söz etmesi, ikiyüzlülüktür ve halkı kandırmaktır!

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin avukatlarını görevden alması; partinin meşru yönetiminin partinin hesaplarına erişimini engellemesi; kurultay sürecini zamana yayması; CHP Genel Merkezi’ni AKP diktatörlüğünün polis güçlerine bastırması; AKP’nin faşist dikta rejiminin sunduğu bir “yetkiyi”, genel başkanın, cumhurbaşkanı adayının, parti meclisi üyelerinin belirlenmesiyle ilgili pazarlık konusu yapmaya hazırlanması; kötü niyetinin kanıtıdır!

Kökenleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde olan, Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi emperyalizmin işgali altındadır!

Türkiye’yi ABD emperyalizmi yönetmektedir!

Devlet ve millet uyanmadıkça, vatanın esaretten kurtulması olanaksızdır!