Yıl 2022, tarikatlar ve... (1)

18 Aralık 2022 Pazar

Bu yılın ağustos ayında Halk TV’de bir CHP milletvekilinin tarikatlar üzerine sözlerini dinlerken oklu kirpiye dönüşmüştüm. Konuşmayı kaydetmek isterdim, adını ve söylediği anayasa maddesini de not etmek isterdim. Nereden bilirim, hazırlıklı değildim. Ertesi gün Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet’e baktım. Bulamadım!

Bereket Zülâl Kalkandelen var. Eline sağlık, Cumhuriyet’te (17.8.2022) “Kese kâğıdından matbuatla laikliği bir tutan CHP’li” adlı zehir zemberek bir yazı yayımladı. Yazının içinde bana gereken her şey var.

[Geçen pazar günü bu köşede Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Halk TV’de konuk olduğu programda, tarikatları ve cemaatleri masum gösterme çabasını yazmıştım.

Bu öylesine yaygın ki bugün farklı birinin çabasından söz edeceğim. Yine aynı kanalda bu kez konuk, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan’dı. Tarikatlar konusunda aynen şu sözleri söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasaklanmış tekke ve zaviyelerle ilgili kapatma kanunu var. Orada hiçbir beis yok. Ama bu ülkede mesela kese kâğıdından matbuat yapılmaması hakkında da 1932 tarihli bir kanun vardır. Eğer kanunlar kadükleşmişse, sosyolojik yapı başka yerlere gelmişse oraları da çok kaşımamak lazım. Yani insanlara şunu söyleyebilmek lazım. Siz inançlarınızdan kaynaklı birbirinizi motive edebilecek olduğunuz alanlarda bir araya gelebilirsiniz; inançlarınızı herhangi bir Avrupa ülkesindeki gibi özgürece yaşayabileceğiniz ve birbirinizle iletişim halinde olacağınız alanları kullanabilirsiniz ama siz rejime kastedemezsiniz.”

Bu skandaldır!]

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Milletvekili anayasamızın 90. maddesinden söz etti, ben de severim bu maddeyi. Natıkası kuvvetli milletvekili, “Yani insanlara şunu söyleyebilmek lazım. Siz inançlarınızdan kaynaklı birbirinizi motive edebilecek olduğunuz alanlarda bir araya gelebilirsiniz; inançlarınızı herhangi bir Avrupa ülkesindeki gibi özgürce yaşayabileceğiniz ve birbirinizle iletişim halinde olacağınız alanları kullanabilirsiniz ama siz rejime kastedemezsiniz” derken içimden eyvah demiştim. Aslan kardeşim, 1932 (?) tarihli bir yasa varsa, anayasanın 174. maddesi tarafından korunan 30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair yasa varsa, demek ki bunun bir nedeni var. Yani rejime kastettikleri için. Avukat milletvekilin bu yasanın gerekçesini bilmediği düşünülemez.

Kardeş, tarikatlar sivil toplum örgütü değildir, Kanarya Severler Derneği değildir. İngiltere’deki kulüpler, Fransa’daki merkezler (centre) değildir. Biraz zahmete girip Osmanlı tarihinde tarikatların yediği naneleri, çıkardıkları isyanları, götürdükleri vezir kellelerini, vb. öğrenmek çok iyi olur. Fransa’da, parlamentoda “Laik ve bölünmez Fransa”ya yan bakan herhangi bir parti, dışarıda dini tarikat yoktur, Fransa anayasasının 89.maddesi adamın gözünü oyar.

Geçmişte Avrupa’da Şeyh Bedreddin uzantısı Bogomiller, Katarlar, Templiers (Tapınakçılar) gibi oluşumlar vardı. Şimdi Avrupa’da onlarca Hıristiyan tarikatı var. En bilinenlerini yazıyorum: Cizvit, Dominiken, Benediktin, Fransisken, Karmelit, Kapusen... 1789’dan önce başta Cizvitler olmak üzere devlet içinde devlet olan bu tarikatların rahipleri şimdi bağcılık yapıp likör, konyak üretiyor ve sağlığa yararlı ot (simples) tarımı yapmaktalar. Fransa’da Civitlerin adalet bakanlığını, Fransikenlerin sağlık bakanlığını ele geçirdiklerini duydunuz mu? Brüksel’de harika bir Dominiken oteli var, operanın arkasında, tavsiye ederim. Anayasalarında laiklik yazmasa bile AB ülkelerinde din kiliseye kapanmış durumda. Oysa İslam ülkelerinde din, devleti ahtapot gibi sarmış durumda. Vatikan’ın bankacılık yapması bir başka konu...

Artık çare kalmadı, eski defterler açılacak, eski yazılar okunacak!

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Okuduğunuz yazı ve ardından gelen beş yazı bu yılın eylül ayında yayımlanmak üzere hazırlanmıştı. Araya giren olaylara bağlı yazılar diziyi bugüne kadar erteletti.

(Sürecek)