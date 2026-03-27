Falakalık herifler!
Özdemir İnce
Falakalık herifler!

27.03.2026 04:00
“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” sözü, Ziya Paşa’nın meşhur bir beyitidir ki buna edebiyat sanatında metafor¹ denir. Nasihatle (iyi sözle) yola gelmeyeni azarlamak, azarla da yola gelmeyeni ise cezalandırmak (dayak/kötek) gerektiğini ifade eder. Yani, tatlılıkla çözülemeyen sorunlar için daha sert yöntemlerin kaçınılmaz olduğunu anlatır. Ancak söz konusu cezayı anayasanın 174. maddesi bağlamında Ceza Yasası’nın ilgili maddesi verir.

Ve 50-60 yıldır, patenti bana ait olan “Zırtullahu Kirmani” deyişiyle tanımladığım bu türden yaratıklara “falakalık herifler madalyası” takarım ben ki eşek nalındandır bu nişan...

Ancak şunu da belirtmem gerekir ki bu türden yaratıklara kötek atmak gibi bir niyetim olamaz, yoktur. İşbölümü bu türden durumlar için cumhuriyet savcılarını görevlendirmiştir ki çocukluğumda bunlara “müddei umumi” denilirdi, devrimci Cumhuriyetimizi canları pahasına korurlardı. Şimdi “hatıra kervanı”na katıldılar.

Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 2026 günkü sayısında yer alan haber:

[Ümraniye’de apartmanlara “şeriat” bildirisi: Gericiler, Atatürk Devrimlerini ve laik düzeni hedef aldı!

Ümraniye’de apartmanların önüne bırakılan bildirilerde şeriat çağrısı yapılarak laik düzen, milli bayramlar ve Mustafa Kemal Atatürk devrimleri hedef alındı. Bildirilere tepki gösteren Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, söz konusu girişimlerin laik ve bilimsel eğitime yönelik politikaların yarattığı ortamdan güç aldığını söyledi.

İstanbul Ümraniye’de şeriat talebi ile bildiriler dağıtıldığı ortaya çıktı.

Apartmanların önüne bırakılan bildirilerde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri, milli bayramlar ve Türkiye’deki laik, demokratik düzen hedef alındı.

Metinde seçimlere katılmanın, devlet kurumlarında görev yapmanın ve resmi bayramları kutlamanın uygun olmadığı öne sürülerek yurttaşlara bu alanlardan uzak durma çağrısı yapıldı. Gericilerin eğitim sistemini ve kamu kurumlarını da eleştirdiği metinde, askerlik yapılmaması gerektiği ve yalnızca dini kurallara dayalı bir yaşam biçimi gerektiği savunuldu.

Ayrıca bahsi geçen metinde laik devlet düzenini reddeden ve toplumsal yaşamdan çekilmeyi telkin eden ifadeler içerdiği görüldü. Bahsi geçen metinleri paylaşan gericilerin kim olduğu ise bilinmiyor. “BU ZİHNİYET CUMHURİYET DÜŞMANLIĞINI SAKLAMIYOR”

Olaya tepki gösteren ve Cumhuriyet’e konuşan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, “İstanbul sokaklarında şeriat talebi ile bildiriler dağıtılıyor. Ümraniye’de yaşadığımız kentin sokak aralarında korkusuzca şeriat bildirisi dağıtanların, gücünü iktidarın son zamanlarda uyguladığı politikalardan aldığı çok açık. Bildirinin içeriği tam anlamıyla bir şeriat devletini savunurken çocuklarınızı laik düşünceye göre eğitim veren okullara göndermeyin deniyor. ‘Hâkimiyet milletindir’ sözünden rahatsızlığını açıkça dile getiren zihniyet, 1920 sonrası sistem diyerek Cumhuriyet düşmanlığını saklamıyor. Okullarda Atatürk devrimlerinin dine zıt olduğu söylenerek 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 30 Ağustos’un bayram olarak kutlanmasına karşı çıkılıyor” dedi.

“OKULLARDA İLAHİ TARTIŞMASI SOKAKTA ŞERİAT TALEBİNE DÖNÜŞTÜ”

“Okullarda ilahi tartışması sokakta şeriat talebine dönüştü” diyen Okuducu, “Ramazan süresince bazı okullarda okutulan ilahiler, iktidarın laik ve bilimsel eğitime karşı yürüttüğü uygulamaların şeriat talebi bulunan kesimler için daha cüretkâr hamleler yapmasının yolunu açıyor. Bu ve benzer girişimlerin cesaret bulmasını sağlayan uygulamaların biri bitmeden diğeri başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, peş peşe hiç yorulmadan gündeme getirdiği bu girişimlerine son vermesi gereklidir. Çivisi çıkmış bu sistemin yol açacağı olumsuzluklar ve sorunların altında kalan ve kalacak olan bizim çocuklarımızdır, bizim ülkemizdir. Sahip çıkmak görevimizdir” ifadelerini kullandı.]

***

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nde, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bağışlanmaz suçlar işlenmekte, haberiniz var mı, yok mu ey “koruyucular”!

---

1- Metafor, bir kavramı veya durumu, benzerlik kurarak başka bir şeyle anlatma yöntemidir; TDK’ye göre mecaz veya eğretileme olarak adlandırılır.

