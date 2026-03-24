Laiklik kavramını, konusunu, evrensel ve yerel uygulamasını tekrar ele almak istiyorum. İlk olarak laikliğin esin kaynağı Fransa’dan başlıyorum. Arkası gelecek. Laiklik konusunda Fransızca metnin çevirisi:

Laiklik, kamu güçlerinin örgütlenmesi için yasal bir ilke, devlet ile dinler arasındaki ilişkiler için bir modeldir. 9 Aralık 1905 tarihli kanun, laiklik ilkesini ortaya koymaktadır.

Bu ilkenin üç temel direği vardır:

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI:

Laiklik, her şeyden önce, inanma, inanmama, inanmayı bırakma, din değiştirme ve inancını uygulama özgürlüğüdür. Her vatandaş, kamu düzenine saygı göstererek, semboller veya giysiler giyerek, kamusal alanlarda dini gösteriler yaparak veya ibadet yerlerine giderek dini inançlarını ifade etme hakkına sahiptir.

ÇOĞULCULUĞA SAYGI:

Devlet hiçbir dini tanımazken hiçbirini de göz ardı etmez ve toplumsal bir gerçeklik oluşturan dini uygulamaları dikkate alır. Dolayısıyla tüm dinlerin eşit ifade özgürlüğü hakkı vardır ve devlet her biriyle diyalog halindedir.

9 Aralık 2021’de kabul edilen kamu hizmetlerinde laiklik koşulu, cumhuriyetçi laiklik ilkelerini yeniden doğrulamaktadır (desteklemektedir). Kamu hizmetlerinin düzgün işleyişini sağlamak için kamu çalışanlarının ve kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını tanımlar. Bütün bölümlerde sergilenen bu koşul, laikliğe saygı ile ilgili güvenceleri ve yükümlülükleri özetler.

LAİKLİĞİ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN EĞİTİM VİDEOLARI:

Laiklik ilkesinin ve uygulamalarının anlaşılmasını kolaylaştırmak için dört erişilebilir eğitim videosu üretilmiştir. Bu videolar, laikliği anlamak için gerekli olan temel konuları açık ve yapılandırılmış bir şekilde ele almaktadır: okullarda laiklik, kamusal alanlarda laiklik, devlet ve dinler arasındaki ilişki ve kıyafet kuralları.

ÜNİVERSİTE DİPLOMALARI

“Sekülerizm, din ve vatandaşlık” alanında üniversite eğitimi: İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve herkese (çalışanlar, kamu görevlileri, dernekler ve din adamları) açık olan üniversite diplomaları hakkında bilgi edinin. Bu programlar laiklik, din ve kamu kurumları hakkında temel bir bilgi birikimi sunmaktadır.