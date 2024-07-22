Çin'den çok ucuz araba geliyor haberleri

22 Temmuz 2024 Pazartesi

Çinli otomobil devi BYD'nin yatırım yapacağını açıklamasının ardından gözler Çinli otomotiv üreticilerine çevrildi.

Öyle ki kısa süre önce telefonum çaldı. Changan Türkiye pazarına giriyormuş diye. Biraz araştırdım ancak maalesef ki bu duyum gerçeği yansıtmıyordu.

Çin'de üretilen araçlara yüzde 54 Gümrük Vergisi ya da eğer bu yüzde 54, 7 bin doların altında kalıyorsa 7 bin dolar Gümrük Vergisi alınıyor.

Haberlerde Changan'ın Çin dışında bir ülkede ürettiği Lumin Corn modelinin Türkiye'de satışa sunulacağı ve bu sayede Gümrük Vergisi alınmayacağı ifade ediliyordu. Ayrıca 21 Temmuz'da otomobilin Türkiye'ye geleceği de paylaşılıyordu.

Türkiye'nin otomobil ithalatında Gümrük Vergisi uygulamadığı ülkeler Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler.

Sanıyorum haber yanlış bir duyuma dayanıyor. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken insanların ucuz arabaya olan ilgisi.

İnsanlar BYD'nin Türkiye'de satışa sunacağı modelleri heyecanla beklerken benzer şekilde fiyat performans ile öne çıkacak modelleri de takip ediyor.

Changan'ın haberler konu olan modeli Lumin Corn'u ele alısak 2022 yılında satışa sunulan model şu anda Çin'de 49 bin 900 yuandan başlayan fiyatlarla satılıyor. En pahalı modeli ise 69 bin 900 yuan. 301 kilometre menzile sahip hatchback 3 kapı model 4 kişiye kadar seyahet etmeye izin verirken güncel kur ile başlangıç fiyatı 227 bin 45 liraya geliyor. Ancak modele uygun fiyatı nedeni ile Türkiye'ye gelmesi durumunda 7 bin dolar Gümrük Vergisi uygulanacak. O da 231 bin 350 TL yapıyor. Toplayınca 458 bin 395 TL yapıyor. Bu fiyatın üzerine KDV ve ÖTV de eklenince fiyat 605 bin 81 TL'ye çıkıyor. Nakliye ve bayi kârı ile 700-750 bin TL diyelim. Hâlâ bu fiyat ile bir miktar talep olabilecek modeli Türkiye'ye getirmek bu vergilerle de sınırlı değil.

Türkiye'de Çin'den ithal edilecek bir aracı satmak için bazı koşullar da aranıyor. O koşullardan başlıcaları şöyle:

7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması.

Uzun lafın kısası Çin'den BYD hariç bir otomobilin gelmesi o kadar zor ki ne Çin'de üretilen Tesla Model 3 ne de yine Çin'de üretilen Volvo EX30 bile Türkiye'ye gelemiyor.

Çin menşeli bir üreticinin Avrupa'da üreteceği modeli Türkiye'de satışa sunması ise pek kolay değil. BYD yatırımı açıklanmadan önce Çin'den ithal edilecek araçlara uygulanan Gümrük Vergisi'nden yatırım yapılarak muaf olunacağı ''İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'' ile ortaya konmuştu. Eğer Türkiye pazarına uygun fiyatlı modeller ile girmek isteyen bir otomobil üreticisi ya da üreticileri olur ise mutlaka yine yatırıma bağlı olması için önüne bazı engeller çıkacaktır. Bir karar, bir imza, gece Resmi Gazete'de...