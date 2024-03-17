Elektrikli otomobillerde 1 liralık farka 522 bin TL vergi!

17 Mart 2024 Pazar

Otomobil piyasasında döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak pek çok markada zam haberleri ha geldi ha gelecek. Dövize bağlı olarak ortalama yüzde 10 civarı olması beklenen bu zammın dışında ufak tefek zamlarsa bazı modellerde devasa fiyat artışlarına sebep oluyor.

Elektrikli otomobillere uygulanan vergilendirmede 17 Kasım 2023 tarihinde matrah düzenlemesine gidildi. 160kW altında motor gücüne sahip olan fiyatı 1 milyon 250 bin lirayı geçmeyen modellerden alınan yüzde 10 ÖTV daha pahalı olanlarda ise yüzde 40 olarak uygulanan oran aynı kaldı. Ancak sınır 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

DOLAR YÜZDE 11 ARTTI

O tarihten bu yana dolar kuru yüzde 11'in üzerinde artarak bazı modellerin yüzde 10'dan 40'a geçmesine neden oldu.

1 milyon 450 bin TL olan elektrikli bir otomobil ÖTV ve KDV ile 1 milyon 914 bin TL'ye çıkıyor. 1 milyon 450 bin 1 TL olan başka bir modelse şu anki vergilendirme ile 2 milyon 436 bin TL'yi geçiyor. Dolayısı ile bir anda arada en az 522 bin TL'lik fark oluşuyor.

Firmaların fiyat listelerine bakınca bunun çok net bir örneği kısa süre önce bir kez daha karşımıza çıktı.

Renault'nun fiyat listesinde şu anda 2023 model Megane E-Tech Techno 1 milyon 634 bin TL, Iconic ise 1 milyon 764 bin TL.

Fakat 2024 model yılına ait Megane E-Tech'te ise yüzde 40'lık ÖTV ortaya çıktı.

2024 model Megane E-Tech Techno 1 milyon 795 bin TL'lik fiyatla listelenirken Iconic donanımında verginin etkisi ile fiyat 2 milyon 465 bin TL'ye çıktı.

SIRADA HANGİ MODELLER VAR?

Benzer durumda olan diğer modeller ise Skywell ET5 ve Subaru Solterra.

Elektrikli otomobil almayı düşünenlerin bu farka dikkat etmesi oldukça önemli. Dövizdeki artışlarla artık SsangYong Torres EVX, Hyundai Ioniq 6 Progressive 111 Kw gibi pek çok model topun ağzında.

1 Türk Lirası fark için 522 bin TL fazladan vermek istemiyorsanız elinizi çabuk tutun. Yoksa bir matrah düzenlemesi daha beklemeniz gerekecek.