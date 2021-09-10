‘Ben yaptım abi’ devri...

10 Eylül 2021 Cuma

Yapacak hiçbir işleri kalmamış, tartışacak hiçbir mevzu, yarışacak hiçbir konu kalmamış gibi “Şahsım Kabinesi”nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllara ziyan bir uygulama ile kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı:

“Bundan böyle, ulaştırma hizmetleri kimin zamanında yapıldıysa, istasyonlara onun istediği harf tabelası konulacak”

Aferiiiiin!..

Şimdi hep birlikte “Adil Arkadaşımızın partisi” tarafından yapılan istasyona U harfi talebasını törenle asıyoruum.. Asstıııım!

Tabii, tabela asma töreninde canlı yayında, “Oğlum neden benden önce bastın o butona? Ne yapayım şimdi seni ben? Kırayım mı kafanı? Ha? Kırayım mı?..” öfke nöbetlerini duyar gibi oluyor insan.

Yahu, muhteremler. Bırakın komikliği.

Babanızın parası ile mi yaptınız o metroları, o istasyonları? Bizim paramızla yaptığınız hizmeti, “Benim hizmetim - Onun hizmeti” diye ayrıştırmak için çok mu düşündünüz?

Eğer gerçekten bir hizmet yapmak ve imzanızı atmak istiyorsanız İstanbul’a ve İstanbulluya, Hazine’ye bir talimat verin de şu canım kente ihtiyacı olan daha fazla otobüs ve metrobüs alın, sefere koyun ki İstanbullunun sefaleti azalsın.

Ekrem İmamoğlu’nun feryadını bir yana bırakın. Siz alıp çalıştırın. Üzerine de kendi logonuzu mu koyarsınız, kelle fotoğrafınızı mı yapıştırırsınız, orasına karışmayız. Yeter ki bir hayır yapın.

Bu şehrin insanı, sizden böyle hareketler bekliyor. U - M tartışması değil.

Aksi takdirde, hem kendinizi hem memleketi dünya âleme rezil edeceksiniz.

Benden söylemesi. Bunu “dışarıdan” bir duyan olsa vallahi ağzını bırakır da “U tabelası” ile güler. Yeminle.