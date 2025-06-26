Başdanışman haykırdı: “Altaylııı senin suyun ısındı!” Ve hooop trol saldırısı, aradan 48 saat geçti ya da geçmedi evine baskın gözaltı, tutuklama, ver elini Silivri... Çok izlendiği için tutuklandı. Bir konuşmanın önünü arkasını keser, cımbızla birkaç tümce seçerseniz, herkesi tutuklatabilirsiniz.

AKP iktidarına biat etmeyen, biat etmekten vazgeçen, muhalefet eden tüm gazetecilerin suyu kaynadı, kaynıyor, kaynayacak... Çünkü hakikatin düşmanı bunlar.

Gelin görün suyu ısınan sadece gazeteciler değil. Ekrem başkanın avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına tepki gösteren meslektaşları, adalet isteyen her hukuk insanının da suyu kaynamış durumda. Şehir plancıları, kamu yararına, halk yararına iş yapan belediye görevlileri de zaten bu kaynama riskiyle karşı karşıya. Kültür dünyasına bir türlü egemen olamayan AKP iktidarı, en başarılı sanatçıları da, emprezaryoları da unutmuş değil elbet.

ZEYTİNİN DE SUYU ISINDI

Suyu ısınan sadece insanlar değil. AKP iktidarı doğa düşmanlığını en uç sınırlara götürmekten hiç ama hiç vazgeçmedi. İçlerinde sağduyu olanlar 1 ton termal kömürün 100 dolar, 1 ton zeytinyağının 7 bin 100 dolar olduğunu, kömürün belli bir süre sonra tükendiğini ama zeytin ağacının sonsuza dek yaşadığını ve bu konuda uzmanların tüm anlattıklarını, halkın haykırışını, milyonların itirazını elbet çok iyi biliyor.

Zeytin ağacını gözden çıkaran bir iktidar, Ege’yi de Akdeniz’i de gözden çıkarmış olur. Bunu henüz farkında değiller galiba.

Başlıkta bütün ülkenin suyu ısındı galiba demem boşuna değil.

KARADENİZ'DE: NÂZIM-KAZIM-VOLKAN

Sevgili okurlar, siz bu yazıyı okuduğunuzda ben Karadeniz’de olacağım. Muhteşem bir yolculuğun, İstanbul’dan başlayıp Sinop, Samsun, Trabzon’dan geçtikten sonra HopaArtvin’de biten bir yolculuğun sonunda. Bu yolculuk, “Nâzım’dan Kazım’a, Bir Volkan’dır Karadeniz” başlığını taşıyordu.

“Karadeniz, yalnızca bir doğa estetiği değil, aynı zamanda halkların kendine özgü bir devrimci yol haritasıdır. Karadeniz Nâzım’ın hayaliyle, Kazım’ın şarkısıyla, bir Volkan gibi içinde isyanı büyütür, zamanı geldiğinde coşar. Nâzım Hikmet’in devrimci şiiri, Volkan Konak’ın yüreğe işleyen sesi, Kazım Koyuncu’nun çok kültürlü müziği; hepsi Karadeniz’in farklı yüzlerini temsil eder. O yüzdendir ki ‘Nâzım’dan Kazım’a bir Volkan’dır Karadeniz.’”

Fındıklı ve Hopa belediyeleri öncülüğünde, Kemalpaşa, Sinop, Ortahisar, Atakum, Maltepe ve Kadiköy belediyelerinin işbirliğiyle düzenlenen ve Kazım Koyuncu’nun ölüm yıldönümüne (25 Haziran 2005) rastlayan etkinlikte Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı da görev aldı.

UMUTSUZLUĞA GEÇİT YOK

Nâzım Hikmet Karadenizli değil ama Karadenizlilerin ruhuna çok yakın! Programı hazırlayanlar şunları söylemekten geri kalmadılar:

“Nazım Hikmet’in yazdığı her dize, emeğin, aşkın, özgürlüğün ve isyanın coğrafyasına seslenir. Karadeniz’in yoksul köylüsünü, tersane işçisini, dağların direncini, dalgaların asi ruhunu bir Karadenizli gibi hisseder.” Konuştuğum herkes bu sözleri tekrarladı.

Öyleyse her iki Karadeniz evladının da ondan beslenmiş olmasına, onun şiirlerini, müziğe, sese dönüştürmesine şaşmamak gerek. Farklı dönemlerde yaşamış olsalar da toplumsal belleğin taşıyıcısı, vicdanın sesi olmuş aydın, yurtsever sanatçılardır onlar. İnsanı, doğayı, direnişi ve umudu günümüze taşıdılar.

Türkiye’nin her yerinde dertler birbirinden farklı değil:

Onlar ki Sinop’ta yeni Çernobiller olmasın diye direndiler.

Onlar ki Samsun’da ilk adımı atarak Kuvayı Milliye ruhunu yarattılar.

Onlar ki Trabzon’da paraya karşı emeğin ve ekmeğin savaşını verdiler.

Onlar ki Fındıklı’da dere başlarında nöbet tuttular.

Onlar ki Hopa’da Kazım Koyuncu’nun şarkılarını söyleyip Metin Lokumcu’nun öğrencileri oldular

Onların bu yolculuğunda sadece kültürel, toplumsal mutluluklar, doğayla uyumlu, eşitlikçi, adil, insan onuruna yaraşır barışçıl ve demokratik bir özlem vardır. Hepsi bu... Ama gel de bunu suları kaynatanlara anlat!