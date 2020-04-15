Korona kararlarım

15 Nisan 2020 Çarşamba, 19:15





Haftalarını küçük dairesinde tek başına karantinada geçiren bir arkadaşım ‘Şu

korona bitsin aşık olacağım’ dedi bana. Hayatın tanıdık koşuşturmasının durmasıyla birlikte belki daha fazla düşünmeye ve

hissetmeye başladık. Yapacaklarımız, yapmak istediklerimiz, yarım kalan şeyler,

yeni başlangıçlar, sonlandırmamız gerekenler dört duvar arasında bizi daha çok

ziyaret eder oldu. Hayat yavaşlayınca biz de onu daha berrak görür olduk. Salgın içimizdeki varoluşçu

krizi harekete geçirdi; köşeye atılmış hayaller, ukdeler, kendimize verdiğimiz

unutulmuş sözler yakamıza yeniden yapıştı. Aşağıda salgının bende yarattığı dönüşümü yansıtan kararlar var. Bu bir plan değil,

yol haritası hiç değil. Daha çok bir uyanış melodisi.

Hayatla yaptığım gizli anlaşmaların hükmü yokmuş, anladım. Bir anda bildiğim

anlamıyla yaşantım alt üst olabilir, kendimi hiç tahmin etmediğim bir durumda,

sıkışmış ve çaresiz bulabilirmişim. O halde hayat planı yapmak yerine, ömrümü

nasıl geçirmek istediğime odaklanmalıyım.

Başkalarının tarihi, kendi geçmişim, yerleşik kanaatlar ve beylik düşünceler sadece

yorumdan ibaret. Arkaya bakarak gelecek kuramayız. Gelecek için elimi kolumu

bağlayan görünmez iplerden kurtulmalıyım.

Önüme konan kuralların niteliğini iyice araştırmalıyım. Bu benim işime mi yoksa

başkalarının işine mi yarıyor, onu sormalıyım. Beni her manevramda sınırlayan

toplumsal, geleneksel kuralları ya da ‘elalem ne der’ baskılarını kafamda bitirip

yaşantıma bakmalıyım.

İnsandan haysiyet ve dürüstlük dışında geride ne kalır ki? Haysiyeti kendime

saygı, başkalarına fayda tanımımı tekrar tekrar anımsamalıyım.

Hayat doğası gereği belirsiz. Salgın bize bunun ne kadar geçerli olduğunu

gösterdi. Kendim dışında kontrol edebileceğim pek bir şey yok. Endişe, üzüntü,

korku gibi duyguların esiri olmadan bunları iyi ve faydalı bir şeyler yaratmada nasıl

kullanabilirim onu düşünmeliyim.

Her kriz döneminde şarlantalar, dolandırıcılar, sahte peygamberler ortaya çıkar. Bu

dönemlerin gerçek kahramanları ise yetkin, eğitimli, sağduyulu, idealist insanlardır.

Bilim en gerçek yol göstericidir. Bunu korumalı ve daha çok yayılmasına çaba

harcamalıyım.

Beden bana verilen en güzel hediyelerden biri. Sağlıklı beslenme, spor, düzenli

uykuyla ona iyi bakmalı, bana verdiği işaretleri dikkate almalı ve ömür denen birlikte

geçireceğimiz bu serüvende onu korumalıyım.

Kent hayatı yaşam tarzım ama doğaya daha fazla çıkmalıyım. Daha çok yeşile

bakmalı, ağaçlar arasında gezmeli, dağ kokusu almalı, denize daha yakın

yaşamalıyım.

Hayat, dostlar, aile, sevdiklerimle daha güzel. Daha sık görüşmeli, sohbet etmeli,

buluşmalı ve kahkaha atmalıyım.

Çevresine zehir saçan kötücül insanları hayatımdan kene gibi tek tek

ayıklamalıyım. Olumsuz görüşlerin ve yorumların, güzel sözlerin üstündeki

hakimiyetini yıkmalıyım.

Daha çok dans etmeli, daha çok şarkı söylemeliyim. Güzel şeyleri ertelemenin

mahrum kalmak olduğunu hatırlamalıyım.

Bir sürü gereksiz nasihata, boş yönlendirmeye karşı sevdiğim işi yapmakta

diretmeliyim. Tutkuyla yaptıklarımın iş olmadığını, her sabah yeniden görmeliyim.

Hayatıma daha çok sanat sokmalıyım. Daha iyi edebiyat yapmak için çalışmalıyım.

Belki de tek anlamlı hayat hedefim bu olmalı, yaşamı sanata çevirmek…