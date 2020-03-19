Önümde duran bordo mavi karar

19 Mart 2020 Perşembe

Yakışıklı oğlan ile güzel kız koridorda çarpışıyor. Eğilip dökülenleri toplarken ikisinin de eli aynı kitaba uzanıyor. Ortak noktaları meğer o yazarmış.

Hep filmde izliyoruz. Ancak pek düşünmüyoruz. Tesadüfler kendiliğinden midir? Yoksa biz onları hazırlar mıyız? Yıllardır yakınımızda olanı fark etmek için o anı yaratır mıyız?

Gözaltına alınmadan iki gün önce gazetemizin avukatı aradı. Bakan Berat Albayrak’ın, Trabzonspor ilişkisini anlattığım yazıma dava açtığını haber verdi. İki gün sonra savcının odasına girdiğimde duvarda asılı çerçevelenmiş imzalı Trabzonspor formasını görmek gülümsememe neden oldu. Aklım, kendi vereceğim ifade kadar 27 Şubat’ta takip ettiğim o duruşmadaydı.

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmanın konusu, adı üstünde bir “ticaret” davasıydı. Ama davanın içeriği, Trabzonspor ile devletin ekonomik imkânları arasındaki ilişkiye dair bir kapı açıyordu. Üstelik... Bir taraf delil olarak devletin resmi belgesini koyuyordu. Kafanız mı karıştı? Her şeyi baştan tane tane anlatayım...

Mahkemeye sunulan karar

Tartışmanın odağındaki şirketin adı Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ.. Erfa, ortaklı bir şirket. Yüzde 58’inin sahibi olduğu ortağın hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle, şirketin yönetimine 21 Ekim 2016 İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla kayyım atandı. Şirketin kalan yüzde 42’sine ise Hat-San AŞ isimli bir başka grup sahipti. Haliyle kayyım kararıyla birlikte, büyük hisseleri TMSF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) atadığı kayyımların yönettiği bir tablo ortaya çıktı. Son yıllarda kayyımların yönetme şekillerine dair tartışmalar burada da baş gösterdi.

Gelelim konumuza...

Önümde bir devlet raporu duruyor. Daha doğrusu TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararı. Altında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un imzası var. 22 Kasım 2019 tarihinde verilen karar, kayyım yönetimi ile Hat-San arasında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde süren davaya da sunulmuş.

Bedelinin altında bordo-mavi satış

Kuşkusuz ihtilafa neden olan birçok mesele var. Şeref Malkoç imzalı karar ise İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Şenlik Mahallesi’nde 275 ada 24 parselde yer alan 2 bin 407 metrekarelik akaryakıt istasyonunun ve arazisinin satışını konu alıyor. Büyük hisseyi yöneten kayyım, 15 Kasım 2018 tarihinde çok kıymetli bu gayrimenkulü Trabzonspor bağlantılı Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ isimli şirketine 65 milyon liraya sattı. İşte bu karar, TMSF’nin kayyımları ile küçük ortak Hat-San AŞ’nin arasındaki gerilimin devletin tepesine kadar çıkmasına neden oldu.

Her iki tarafın görüşünü alan Şeref Malkoç’un kararından Bordo Mavi AŞ’ye yapılan satışa Hat-San’ın neden itiraz ettiğini aktaralım:

“Şirket envanterinde bulunan konut, ofis ve akaryakıt istasyonu gibi mal varlıklarının yanında hiçbir borcunun olmadığı, şirketin mevcut halinin sürdürülebilmesi için akaryakıt istasyonunun satışının gerekmediği, satışın alıcının bir yıl önce verdiği teklif üzerinden yapıldığı, aradan geçen süre zarfındaki değer artışı, enflasyon, döviz kuru gibi değişikliklerin dikkate alınmadığı, açık ihale/teklif alma gibi usuller uygulanmadan, ilana çıkılmadan ve piyasa değeri oluşmasına imkân tanımadan satışın gerçekleştirildiği belirtilmiştir.”

Kamu Denetçiliği Kurumu kararına yansıyan ifadelerde görüldüğü gibi; Hat-San AŞ, kayyımların akaryakıt istasyonunu şirketin satışa ihtiyacı olmadığı halde ederinin altındaki Bordo Mavi AŞ’ye verdiğini söylüyor.

Şeref Malkoç’un tavsiye kararı

Peki, Kamu Denetçiliği Kurumu ne kadar verdi?

TMSF’ye devredilen şirketlere atanan kayyımların “basiretli bir tüccar gibi yönetmesi” gerektiğine, kayyımların keyfi satış yapma yetkisinin olmadığına dair kanunları hatırlatan Şeref Malkoç kararını şöyle açıkladı:

“Şikâyet başvurusunun kabulü ile; başvuranın talebi çerçevesinde sürece ilişkin gerekli denetim yapılarak sonucuna göre işlem tesis edilmesi hususunda TMSF Başkanlığına tavsiyede bulunmasına...”

Özetle Hat-San’ın şikâyet başvurusunu kabul eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, TMSF’nin kayyımların satışına dair inceleme ve sonucuna göre işlem yapmasını istiyordu.

Satışın altındaki bit yeniği

Bu kadar değil...

Asıl soruyu hâlâ sormadık: Kayyımlar neden bu satışı ısrarla Bordo Mavi AŞ’ye yapmak istedi? Ya da Bordo Mavi AŞ bu satıştan ne elde etmiş olabilir? Mesele, ederinin altında bir yer kapmaktan ibaret mi?

Şeref Malkoç’un kararının, kayyımlar ile Hat-San arasındaki davanın 27 Şubat tarihli duruşmasına sunulduğunu söylemiştim.

Söz konusu duruşmada Hat-San avukatı bu sorulara yanıt verecek iddialarda bulundu. Söylediğine göre Bordo-Mavi AŞ 65 milyona satın aldığı gayrimenkulün bedelini uzun süre geçmesine rağmen ödememişti. Avukatın daha da ilginç iddiasına göre; 65 milyona aldığı gayrimenkulü ipotek ettirerek iki kamu bankasından 120 milyon lira civarında kredi çekmişti. Hat-San AŞ’nin avukatının anlattığına göre, kayyımlar yönettikleri şirketin varlığını Trabzonspor’a mali destek sağlayacak şekilde kullanmıştı.

Futbolun ofsaytıyla, tacıyla, penaltısıyla pek de ilgilenmediğimi söylemiştim. Üstelik seçme şansım olsa futbolun İstanbul tekelinden kurtarılmasını, Anadolu takımlarının öne çıkmasını isterim. Tabii kimi bakanların, devlet yöneticilerinin, çıkar gruplarının gölgesinde kalmamak şartıyla.

Yere düşen kitap mı? Yakışıklı oğlan önce davranıp Kazancakis’in Zorba’sını yerden kaldırdı. Kıvrılan sayfayı okudu: “Dünyayı bugünkü haline getiren nedir, bilir misin? Yarım işler, yarım konuşmalar, yarım sevdalar, yarım günahlar, yarım iyilikler...”