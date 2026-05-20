Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun son haftası ve son günü akşamı. Yukarıda herkes ununu elemiş eleğini asmış. Galatasaray, hafta arası kutlamalarını yapmış, Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sesleri, gelecek sezon kuruluşunun 120. yıldönümünde şampiyonluk sözü... Trabzonspor’un hafta içerisinde Konyaspor’la oynayacağı Türkiye Kupası finali heyecanı. Peki ya aşağısı, tam bir cadı kazanı... Kim kimle oynuyor, hangi sonuçlarla kim düşüyor kim kalıyor? Aynı saatte başlayan maçlarda, şampiyon Galatasaray, küme düşme adaylarından Kasımpaşa’yla; ligi 2. bitirmesi garanti Fenerbahçe, bir başka düşme adayı Eyüpspor’la oynuyor. Trabzonspor’un konuğu da düşme hattında ince hesaplar yapan Gençlerbirliği.

Akşamın sonunda Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray’ı yendi. Fenerbahçe 87. dakikada yediği golle Eyüpspor’la berabere kaldı. Trabzonspor da diğer iki takıma nazire yaparcasına rotasyonun rotasyonu bir kadroyla çıktığı Gençlerbirliği karşısında beklenmeyen bir yenilgi aldı. Sonuçta Kayserispor ve Karagümrük’ün ardından sahasında Kocaelispor’u yenmesine karşın Antalyaspor 3. takım olarak küme düştü. Gecenin sevinenleri kadar üzülenleri de oldu. Özellikle Antalyaspor Başkanı maç sonrası yaptığı açıklamasında, kırgınlık ve kızgınlıklarını dile getirdi. Ama insanların biraz da empati yapmaları gerekmez mi? Akdeniz ekibi sezonun 26. haftasında sahasında Gaziantep’e 4-1, 30. haftada Konyaspor’a 2-0 yenilmekle kalmadı, Alanyaspor’a da 2 maçta tam 4 puan hediye etti. Sezonlarla ilgili yapay zekâya bu sonuçları verseniz katıla katıla gülerdi inanın.

Bu sezon yaşananlar, saygı ve rahmetle andığım Mehmet Ali Yılmaz’ın adına yakışmadı. Cuma günü Rize’de bir VAR faciası yaşandı. Rizespor’un resmen 3 puanı çalındı. Bordo-Mavililere gönül verenler farklı Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Konyaspor’la oynanacak kupa finalinin heyecanını da bitirdi gibi. Gelinen noktada, İstanbul temsilcileri, Kasımpaşa ve Eyüpspor’la Ankara ekibi Gençlerbirliği ligde kaldı. Şaka gibi... Federasyon, yetkili kurumları, özellikle sahadaki ve VAR’daki hakemler ligi istedikleri gibi dizayn etti! Vatana ve millete hayırlı olsun!