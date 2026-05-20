Kurultay davası, yine beklentilere uygun ertelendi. Kararın açıklanmasının ötelenmesinde amaç, kararı seçime yakın zamanda açıklayarak CHP’nin önlem almak, alternatif geliştirme olanağını ortadan kaldırmak; CHP’nin başına yeniden Kılıçdaroğlu’nu monte ederek seçime gitmeyi sağlamak; kamuoyuna, iddiaların, kanıtların detaylıca incelenerek karara varıldığı izlenimini de vermek. Açıklanması sürüncemede kalan karar, “mutlak butlan”dır. Partinin 38’inci olağan kurultayında alınan kararların hukuken yok sayılmasıdır.

Genel seçim, muhalefetin talebine anket sonuçlarına, “hodri meydan”, “getir sandığı” meydan okumasına göre değil, Erdoğan’ın uygun gördüğü zaman ve koşullarda yapılacaktır.

Babacan’ın “Seçim Erdoğan’ın uygun gördüğü zaman ve şartlarda yapılacaktır” öngörüsü, “hodri meydan”a göre gerçekçidir.

Cumhur İttifakı için özür dilerim tufa, vurgun, en elverişli koşul, CHP’nin başına yeniden Kılıçdaroğlu’nu monte ederek seçime gidilmesidir. Senaryo “mutlak butlan” uygulamasıdır. Parti yönetimi, örgüt, kamuoyu bu senaryonun sahnelenmesine hazırlıklı olmalıdır. Oldubittiye getirilmesinde alternatifsiz kalmamalıdır. Boyunduruktan kurtulursa CHP’den beklenen kuruluş amacına, kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün umde ilkelerine, kökeni Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin ruhuna, özverisine, vatanperverliğine uygun hareket ederek gerçekleştirmesidir.

- Devlete güven

Öncelikle yapılması gereken: Zedelenen devlete güveni yeniden tesis ederek vatandaşın devletin yargısına, kolluk güçlerine, vergi dairesine, tüm kuruluş ve kurumlarına güvenin sağlanmasıdır; partizan, faşizan uygulamaları sonlandırmaktadır.

- Ekonomik kalkınma

İnsan odaklı kalkınmaya yönelinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün özdeyişiyle “Kalkınma Türkiye’nin hür, müstakil (bağımsız) daima daha kuvvetli, daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir”.

- Yoksulluğu ortadan kaldırmak

Amaç, perakende önlemler asgari ücreti yükseltme, emekli maaşına zam değil, ülkeden mutlak yoksulluğu yok etmektir.

- Dürüstlük

Ülkede yolsuzluk, rüşvet, haksız varlık edinilmesi sonlandırılmalıdır. Türkiye, dünya yolsuzluk algı endeksinde (Corruption Perceptions Index-CPI) 100 üzerinden düşük puanlı yolsuzluğun düşük olduğu ülkeler arasında yer almalıdır. CHP, bu konuda titiz davranmalı, üyeleri konusunda da hangi konumda olurlarsa olsunlar, yargıdan önce harekete geçmelidir.

- Halkçılık

Halkçılık; eşitlik, fırsat eşitliği sağlamak, ayrıcalıkları ortadan kaldırmak amaçlıdır. Eğitim, sağlık hizmetleri, harcama, halkçılığın ana öğeleridir.

- Devletçilik

Günümüzde devletçilik serbest piyasanın aksaklıklarını gidermek, piyasada oluşan yanıltıcı fiyatları düzeltmek, kamusal mal ve hizmetleri uygun sosyal maliyetlerle yeterli düzeyde üretmek, gerektiğinde tüketici ve üreticileri korumak için kamu yararı gözetilerek devletin ekonomiye üretici ve düzenleyici olarak müdahalesidir.

Devletçilik, devrimcilikle birlikte partinin 1931 yılı kurultayında ilke olarak kabul edilmiştir. CHP, neoliberal aldatmacalara savrulmamalıdır, emperyalizm sözcülerinin laiklik ayartılarına kapılmamalıdır.

Fikir, inanç özgürlüğü, ekonomik kalkınma, gerçek demokratik düzen, halk egemenliği için temel ilkeler: CHP, din tacirlerinin, tarikat ve cemaatlerinin “laiklik densizlik” söyleminin etkisiyle davranmamalı, ödün vermemelidir. Laiklik dine saygılı olmalıdır. Saygısızlık, dini siyasal, kişisel çıkar amaçlara alet etmektir.

CHP’de her devirde münafıklar olmuş, parti zaman zaman arınmış, parti kapatılmasına, mallarının müsaderesine, kumpaslara karşı varlığını korumuş, etkinliğini sürdürmüştür. İstifalar arınmadır, abartılmamalı ve önemsenmemelidir. Parti örgütü, beklentisi olan fırsatçı münafıkları temizleme iradesini göstermelidir. CHP özüne, kökenine uygun davranmalıdır.