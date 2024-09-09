Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Eylül Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, ekonomik anlamda geleceğinize yatırım yapabileceğiniz yeni kararlar alabilirsiniz. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- Gözaltı sayısı artıyor!
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- ‘Hata yaptık’ diyen karar