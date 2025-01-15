Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün anlaşmazlıkların gündemde olduğu bir gün. Anlaşılmak için verdiğiniz mücadele yıpratıcı olabilir. Akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Aşırı lüks harcamalardan kaçının, paranızı riske atacak adımlar atmayın.
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