Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
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