Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün sezgilerinizin en uç noktada çalıştığı, adeta bir dedektif gibi çevrenizdeki gizemleri çözdüğünüz bir gün. Ruhsal dönüşüm, şifa çalışmaları ve derin araştırmalar için harika bir zaman dilimi. Yönetici gezegeniniz Plüton'un Merkür ile yaptığı iş birliği, size zihinsel olarak muazzam bir yenilenme ve küllerinden doğma enerjisi veriyor.

Kariyer:

Finansal açıdan oldukça güçlü ve stratejik bir gün. Ortaklı kazançlar, eşin parası, krediler, yatırımlar veya vergi gibi konularda uzun süredir beklediğiniz çözüme kavuşabilirsiniz. Radikal bir bütçe planlaması yapmak veya karlı bir yatırıma imza atmak için gökyüzü size yeşil ışık yakıyor. Güçlü sponsorlar bulabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde yüzeysel hiçbir şeyden keyif almayacağınız bir gün. Partnerinizle aranızda çok derin, tutkulu ve adeta telepatik bir bağ kurulabilir. Sırların paylaşıldığı, güvenin sınandığı ve başarıyla geçildiği bir süreçtesiniz. Yalnız Akrepler için ise tutkulu ama bir o kadar da gizemli bir çekim aniden kapıyı çalabilir.