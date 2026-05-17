Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya neşeli, yaratıcı ve hayatın tadını çıkarmaya odaklı enerjilerle başlıyorsunuz. Hobileriniz, sanatsal faaliyetleriniz ve size keyif veren her şey bugün önceliğiniz olacak. Kendi burcunuzdaki Plüton'un Merkür ile yapacağı üçgen açı, size muazzam bir kişisel çekim gücü ve karizma katıyor. Kendinizi ifade ederken adeta parlayacaksınız.

Kariyer:

Yaratıcılık gerektiren işlerde, spekülatif yatırımlarda veya sahne önünde olduğunuz projelerde şans sizden yana. Özgün fikirleriniz sayesinde ayrıntıları gözden kaçırmayacak ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Risk almaktan korkmadığınız ve aldığınız risklerin de karşılığını görebileceğiniz stratejik bir finansal gün.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda flörtöz, eğlenceli ve tutkulu rüzgarlar esiyor. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle adeta ilk günkü gibi heyecanlı ve derin paylaşımlar yaşayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen Kovalar için destekleyici etkiler var. Yalnız Kovalar ise girdikleri ortamlarda bakışları üzerinde toplayacak ve güçlü bir aşkın kıvılcımını yakalayacak.