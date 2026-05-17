Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Ay bugün sizin burcunuzda ilerlerken spot ışıkları tamamen üzerinizde parlıyor sevgili İkizler. Kendinizi enerjik, dışa dönük ve her zamankinden daha karizmatik hissedeceksiniz. Kişisel bakımınız, imajınız veya hayatınızla ilgili almak istediğiniz radikal kararlar için haftanın en şanslı günü bugündür. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz.

Kariyer:

Merkür'ün Plüton ile yaptığı açı, özellikle uluslararası işler, eğitim, hukuksal süreçler veya dijital projeler alanında size muazzam bir manipülasyon ve ikna gücü veriyor. Bir projeyi kabul ettirmek veya yeni bir iş teklifini kendi şartlarınıza göre şekillendirmek için bugün masaya oturabilirsiniz. Zekanızla hayran bırakacaksınız.

İlişkiler:

Aşkta partnerinizin gözü tamamen sizin üzerinizde olacak. Duygularınızı kelimelere dökerken o kadar akıcı ve etkileyicisiniz ki, çözülmez sanılan krizleri bile tatlı dille çözebilirsiniz. Yalnız İkizler için bugün, vizyoner ve entelektüel düzeyi yüksek insanları hayatlarına çekme potansiyeli oldukça yüksek.