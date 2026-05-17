Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya vizyonunuzu genişletecek, size yeni ufuklar açacak enerjilerle başlıyorsunuz. Eğitim, yurt dışı bağlantılı konular, seyahat planları veya hukuki süreçler bugün hız kazanabilir. Hayata daha felsefi ve iyimser bir pencereden bakacaksınız. İçinizdeki keşfetme arzusu, rutin işlerinizden sıyrılmanızı sağlayacak.

Kariyer:

Akademik kariyer yapan, medya, yayıncılık veya ticaretle uğraşan Teraziler için bugün dönüm noktası niteliğinde olabilir. Merkür ve Plüton arasındaki muazzam açı, yaratıcı projelerinizi büyük kitlelere ulaştırma şansı tanıyor. Fikirlerinizle üst yönetimde derin ve kalıcı izler bırakabilirsiniz. Finansal olarak uzaklardan gelecek bir kazanç olasılığı var.

İlişkiler:

İlişkilerde monotonluktan sıkıldığınız bir dönemdesiniz. Partnerinizle birlikte yeni bir şehre gitmek, bir eğitime katılmak veya farklı aktiviteler denemek aranızdaki tutkuyu yeniden canlandıracaktır. Yalnız Teraziler farklı kültürden veya farklı bir şehirde yaşayan biriyle heyecan verici bir iletişime başlayabilirler.