Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün köklerinize, ailenize ve yuvanıza odaklanma zamanı. Evinizde vakit geçirmek, aile büyükleriyle bir araya gelmek veya evinizde konforu artıracak tadilat/dekorasyon işleriyle ilgilenmek size iyi gelecektir. Bilinçaltınızın derinliklerinde sakladığınız geçmişe dair bazı konuları çözerek ruhsal bir hafifleme yaşayabilirsiniz.

Kariyer:

Kariyerinizi evden yönetmek veya gayrimenkul, arsa, alım-satım işleriyle ilgilenmek adına çok verimli bir gün. Merkür-Plüton etkileşimi, aile içi mal paylaşımları veya ev vasıtasıyla elde edilecek gelirler konusunda tüm ayrıntıları lehinize çevirecek gücü veriyor. Geleceğinizi güvence altına alacak kalıcı adımlar atabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerde bugün daha korumacı, şefkatli ve aidiyet duygusu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Partnerinizi ailenizle tanıştırmak veya evlilik yolunda aile içi onaylar almak adına gökyüzü oldukça destekleyici. Yalnız Balıklar için ise geçmişten gelen bir yarım kalmış hikaye yeniden canlanabilir ya da aile dostları vasıtasıyla güven veren bir tanışma gerçekleşebilir.