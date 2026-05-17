Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya tamamen kendi kaynaklarınıza, konforunuza ve güvenliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Bugün kendinizi şımartmak, sağlığınıza yatırım yapmak veya yaşam alanınızda ufak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bir gün; iç sesinizi dinlemek size gün içinde rehberlik edecektir.

Kariyer:

Parasal konuların ve finansal stratejilerin en çok öne çıktığı burç sizsiniz. Merkür'ün Plüton ile yapacağı olumlu açı, kariyerinizde gizli kalmış bir yeteneğinizi kazanca dönüştürme fırsatı sunabilir. Yeni bir gelir kapısı, maaş artışı veya geçmişte yaptığınız bir yatırımın geri dönüşü bu hafta başı kapınızı çalabilir. Güçlü iş birliklerine açıksınız.

İlişkiler:

İlişkilerinizde aidiyet ve güven arayışı yüksek. Partnerinizle geleceğe yönelik maddi veya manevi ortak hedefler koymak bağınızı güçlendirecektir. Eğer hayatınızda kimse yoksa, iş ortamından veya finansal bir süreç yönetirken tanışacağınız, olgun ve ne istediğini bilen bir figür dikkatinizi çekebilir.