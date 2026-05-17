Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya biraz daha kendi içinize çekilerek, ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirerek başlamak isteyebilirsiniz. Ay'ın arka planınızda dönmesi, rüyalarınızı hareketlendirebilir ve bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmenizi sağlayabilir. Bugün meditasyon yapmak, günlük tutmak veya sadece yalnız kalıp kafa dinlemek size çok iyi gelecektir.

Kariyer:

Kariyerinizde perde arkasından yürütülen projeler veya gizli planlar varsa, bugün bunlardan olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Merkür-Plüton etkileşimi, finansal krizleri yönetme yeteneğinizi artırıyor. Miras, nafaka, kredi veya ortaklı paralardan gelecek bir destek, gizli bir kaynaktan gelen yardımla rahatlamanızı sağlayabilir.

İlişkiler:

İlişkilerde daha korumacı ve derin hislerle hareket edebilirsiniz. Partnerinizle gözlerden uzak, baş başa kalabileceğiniz sessiz ortamları tercih edebilirsiniz. Platonik duygular besleyen Yengeçler için ise bugün karşı tarafın sizden haberdar olduğuna dair gizli ipuçları yakalama günü olabilir.