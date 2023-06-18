Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden yakınlarınızdan destek görebilirsiniz.
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