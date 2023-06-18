Günlük Burç Yorumları: 19 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 18 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden yakınlarınızdan destek görebilirsiniz.