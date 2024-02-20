Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2024 - 16:11

Güncelleme: 20 Şubat 2024 - 16:11

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.