Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlığınıza biraz özen gösterin sevgili akrepler. Kafanıza gereğinden fazla taktığınız konular, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. Kendinize dönün. Huzuru dış etkenlerde aradığınız sürece bulamayacaksınız.. Gizli saklı konulardan uzak durmalısınız.
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