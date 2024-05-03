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Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün sevgili boğalar. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilirsiniz. Dalgınlıktan kaynaklı yanlış hesaplamalar yapabilirsiniz, dikkatli olun. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan şüpheleriniz içinizi kemiriyor. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek. 


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