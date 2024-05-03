Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün sevgili boğalar. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilirsiniz. Dalgınlıktan kaynaklı yanlış hesaplamalar yapabilirsiniz, dikkatli olun. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan şüpheleriniz içinizi kemiriyor. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'