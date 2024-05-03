Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:06

Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:06

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi fazlasıyla kırıyor. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız sıkıntılara yol açabilir.







