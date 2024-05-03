Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi fazlasıyla kırıyor. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız sıkıntılara yol açabilir.
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