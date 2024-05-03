Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, sizinle dışınızda gelişen konularla ilgilenmek zorunda olmanız sizi yıpratıyor. Zamanınızı çalan gereksiz ayrıntılardan bir an önce kurtulmak zorundasınız. Güven duymak zor gibi görünse de bu kadar güvensizlikle de ilerleyemezseniz. Gerçekten içinize sinmiyorsa zaman kaybetmenizin bir anlamı da yok.
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