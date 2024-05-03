Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün özel hayatınızda kendinizi çok huzurlu hissedeceğiniz bir gün sevgili akrepler. Çok düşünüp kafanıza takmadığınız zaman hayatın daha kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. Sorunlarınızı anlatın. Paylaşmak, fikir almak, yardım istemek birçok konuyu aşmanıza katkı sağlayacak.
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