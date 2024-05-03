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Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:04

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi bir kağıda yazın. Sonraki günlerde teker teker uygulamaya geçebilirsiniz. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.


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