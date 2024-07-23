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Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Temmuz 2024 - 16:26

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Özel hayatınızda sanki uzun zamandır yolunda gitmeyen her şey bugün yoluna giriyor. Duygusal anlamda tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın. 


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