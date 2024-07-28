Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün herkesi kendiniz gibi görmemeniz gerektiğini anlayacağınız bir gün olabilir. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!
- 'Vergisiz' firmalar gündem oldu, Bakanlık açıklama yaptı
- Yolcular camdan fırladı: Yaralılar var!