Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün ticari ilişkiler ve yeni ortaklıklar, başlangıçlar için uygun bir gün sevgili akrepler. Yeni seyahat planları yapabilir, yeni maceralar, yeni bir bakış açısı kazandıracak ilişkilere kapı aralayabilirsiniz. Ufkunuzun genişleyeceği bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Başkanlar neden yargılanmıyor?
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!