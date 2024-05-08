Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2024 - 17:33

Güncelleme: 08 Mayıs 2024 - 17:33

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün maddi anlamda düşüncesizce hamleler yapmamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almak için doğru zaman değil. Sezgilerinizi dinlemek yerine aşırı mantıklı hareketler bugün yanıltıcı olabilir.