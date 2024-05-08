Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün maddi anlamda düşüncesizce hamleler yapmamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almak için doğru zaman değil. Sezgilerinizi dinlemek yerine aşırı mantıklı hareketler bugün yanıltıcı olabilir.
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