Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı Aslan Burcu Yorumu
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU:
İş hayatınızda birtakım gizli saklı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili aslanlar. Yoğun stres sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün kendinizi çok fazla zorlamayın. İstediğiniz şekilde kendinizi ifade edememek enerjinizi düşürüyor. Akışına bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Feyza Altun'a gözaltı!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!