Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Temmuz Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygularınızı ikinci plana atmanız ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklığını engellemek için insanları gözünüzde fazla yüceltme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?